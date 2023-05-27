В Крыму открылась Академия творческих индустрий, предложенная Путиным

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Открытие ДХШ №2 имени Г.С.Мосина. Екатеринбург, художник, рисование, мольберт, изобразительное искусство, школа искусств, живопись, художественная мастерская, эстамп, изостудия
Все конструкции «Меганома» будут превращаться в арт-объекты Фото:

В Крыму 27 мая открылся новый образовательный центр «Меганом», созданный по решению президента РФ Владимира Путина. Академия творческих индустрий представляет собой площадку для самореализации в области искусства. Об этом сообщили в пресс-службе «Таврида.АРТ». Участие в открытии принял первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко.

«Меганом» — это пространство совместной деятельности, которое показывает, что Россия — это страна возможностей. <…> Сегодня мы открываем большой современный образовательный центр. И что важно, все делается вместе с участниками проекта. Они здесь не просто гости, а полноценные соавторы. Это одна из важных ценностей для сегодняшнего поколения — ценность самореализации. Не просто получить готовое, а самому создать», — рассказал Кириенко, его слова передает пресс-служба арт-кластера.

Кроме того, построили три круглосуточных образовательных центра на базе летних форумных площадок. Кириенко уточнил, что создание подобных центров правительством — важная демонстрация отношения государства к молодому поколению.

Кириенко прошелся по «Меганому» и рассказал о характеристиках академии. Общая площадь академии занимает 27 гектаров. На территории находится пять корпусов по 180 номеров для участников образовательных программ. Внутри находятся кухни, веранды с видом на море. Учебный корпус имеет площадь в 14,5 тысяч квадратных метров. В помещениях, оснащенных различными активностями, может расположиться до 900 человек одновременно. Участники смогут посетить художественные залы, помещения кинопоказа, медиацентр и другие активности. По задумке организаторов, все конструкции на территории будут превращаться в художественные полотна и арт-объекты.

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В Крыму 27 мая открылся новый образовательный центр «Меганом», созданный по решению президента РФ Владимира Путина. Академия творческих индустрий представляет собой площадку для самореализации в области искусства. Об этом сообщили в пресс-службе «Таврида.АРТ». Участие в открытии принял первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко. «Меганом» — это пространство совместной деятельности, которое показывает, что Россия — это страна возможностей. <…> Сегодня мы открываем большой современный образовательный центр. И что важно, все делается вместе с участниками проекта. Они здесь не просто гости, а полноценные соавторы. Это одна из важных ценностей для сегодняшнего поколения — ценность самореализации. Не просто получить готовое, а самому создать», — рассказал Кириенко, его слова передает пресс-служба арт-кластера. Кроме того, построили три круглосуточных образовательных центра на базе летних форумных площадок. Кириенко уточнил, что создание подобных центров правительством — важная демонстрация отношения государства к молодому поколению. Кириенко прошелся по «Меганому» и рассказал о характеристиках академии. Общая площадь академии занимает 27 гектаров. На территории находится пять корпусов по 180 номеров для участников образовательных программ. Внутри находятся кухни, веранды с видом на море. Учебный корпус имеет площадь в 14,5 тысяч квадратных метров. В помещениях, оснащенных различными активностями, может расположиться до 900 человек одновременно. Участники смогут посетить художественные залы, помещения кинопоказа, медиацентр и другие активности. По задумке организаторов, все конструкции на территории будут превращаться в художественные полотна и арт-объекты.
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