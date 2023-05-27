В Крыму открылась Академия творческих индустрий, предложенная Путиным

27 мая 2023 в 19:54 Размер текста - 17 +

Все конструкции «Меганома» будут превращаться в арт-объекты Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Крыму 27 мая открылся новый образовательный центр «Меганом», созданный по решению президента РФ Владимира Путина. Академия творческих индустрий представляет собой площадку для самореализации в области искусства. Об этом сообщили в пресс-службе «Таврида.АРТ». Участие в открытии принял первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко. «Меганом» — это пространство совместной деятельности, которое показывает, что Россия — это страна возможностей. <…> Сегодня мы открываем большой современный образовательный центр. И что важно, все делается вместе с участниками проекта. Они здесь не просто гости, а полноценные соавторы. Это одна из важных ценностей для сегодняшнего поколения — ценность самореализации. Не просто получить готовое, а самому создать», — рассказал Кириенко, его слова передает пресс-служба арт-кластера. Кроме того, построили три круглосуточных образовательных центра на базе летних форумных площадок. Кириенко уточнил, что создание подобных центров правительством — важная демонстрация отношения государства к молодому поколению. Кириенко прошелся по «Меганому» и рассказал о характеристиках академии. Общая площадь академии занимает 27 гектаров. На территории находится пять корпусов по 180 номеров для участников образовательных программ. Внутри находятся кухни, веранды с видом на море. Учебный корпус имеет площадь в 14,5 тысяч квадратных метров. В помещениях, оснащенных различными активностями, может расположиться до 900 человек одновременно. Участники смогут посетить художественные залы, помещения кинопоказа, медиацентр и другие активности. По задумке организаторов, все конструкции на территории будут превращаться в художественные полотна и арт-объекты. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Крыму 27 мая открылся новый образовательный центр «Меганом», созданный по решению президента РФ Владимира Путина. Академия творческих индустрий представляет собой площадку для самореализации в области искусства. Об этом сообщили в пресс-службе «Таврида.АРТ». Участие в открытии принял первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко. «Меганом» — это пространство совместной деятельности, которое показывает, что Россия — это страна возможностей. <…> Сегодня мы открываем большой современный образовательный центр. И что важно, все делается вместе с участниками проекта. Они здесь не просто гости, а полноценные соавторы. Это одна из важных ценностей для сегодняшнего поколения — ценность самореализации. Не просто получить готовое, а самому создать», — рассказал Кириенко, его слова передает пресс-служба арт-кластера. Кроме того, построили три круглосуточных образовательных центра на базе летних форумных площадок. Кириенко уточнил, что создание подобных центров правительством — важная демонстрация отношения государства к молодому поколению. Кириенко прошелся по «Меганому» и рассказал о характеристиках академии. Общая площадь академии занимает 27 гектаров. На территории находится пять корпусов по 180 номеров для участников образовательных программ. Внутри находятся кухни, веранды с видом на море. Учебный корпус имеет площадь в 14,5 тысяч квадратных метров. В помещениях, оснащенных различными активностями, может расположиться до 900 человек одновременно. Участники смогут посетить художественные залы, помещения кинопоказа, медиацентр и другие активности. По задумке организаторов, все конструкции на территории будут превращаться в художественные полотна и арт-объекты.