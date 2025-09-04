ЦАХАЛ: Израиль удерживает 40% города Газа

Израильские силы обороны взяли под контроль порядка 40% территории города Газа и планируют дальнейшее проведение наступательных операций. Об этом сообщил официальный спикер Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), бригадный генерал Эфи Дефрин.
«Сегодня мы удерживаем 40% города Газа. Операция будет расширяться и интенсифицироваться в ближайшие дни», — сообщил он в ходе брифинга. Сообщение передает telegram-канал ЦАХАЛ.
Как заявил представитель вооруженных сил, Израиль планирует непрерывно усиливать давление на боевые подразделения радикального палестинского движения ХАМАС. «Мы продолжим увеличивать давление на ХАМАС до тех пор, пока организация не будет окончательно разгромлена. Наши действия против них будут вестись повсеместно», — подчеркнул Дерфин.
