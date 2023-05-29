Кулеба сообщил, сколько стран Африки согласились открыть украинские посольства

Восемь стран Африки заявили о желании открыть украинские посольства. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
«Восемь стран (Африки — ред.) уже дали официальное согласие на открытие посольств, две завершают процессы. Там, где уже есть согласие на открытие посольства, запущен процесс поиска послов, и на четыре или пять стран есть кандидаты», — заявил Кулеба в эфире всеукраинского телемарафона.
Кулеба добавил, что открытие посольств планируется до конца 2023 года. Он отметил, что для этого необходимо внести изменения в бюджет министерства иностранных дел Украины.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его страна является гарантом продовольственной безопасности мира. Он подчеркнул, что Киев рассчитывает отправлять не менее 10 судов с продовольствием в месяц в страны, которым угрожает голод, в рамках запускаемой Украиной зерновой инициативы Grain from Ukraine. Президент РФ Владимир Путин в сентябре указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки, а в случае непродления зерновой сделки готов предоставить зерно бесплатно. В свою очередь ООН и Африканский экспортно-импортным банк разрабатывают платформу для упрощения экспорта российского зерна в Африку.
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