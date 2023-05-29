29 мая 2023

Кулеба сообщил, сколько стран Африки согласились открыть украинские посольства

Кулеба: восемь стран Африки согласны открыть украинские посольства
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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, Дмитрий Кулеба, stock
Анатолий Кулеба: восемь стран Африки согласились открыть украинские посольства Фото:
новость из сюжета
Продовольственный кризис из-за проблем с экспортом зерна

Восемь стран Африки заявили о желании открыть украинские посольства. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

«Восемь стран (Африки — ред.) уже дали официальное согласие на открытие посольств, две завершают процессы. Там, где уже есть согласие на открытие посольства, запущен процесс поиска послов, и на четыре или пять стран есть кандидаты», — заявил Кулеба в эфире всеукраинского телемарафона.

Кулеба добавил, что открытие посольств планируется до конца 2023 года. Он отметил, что для этого необходимо внести изменения в бюджет министерства иностранных дел Украины.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его страна является гарантом продовольственной безопасности мира. Он подчеркнул, что Киев рассчитывает отправлять не менее 10 судов с продовольствием в месяц в страны, которым угрожает голод, в рамках запускаемой Украиной зерновой инициативы Grain from Ukraine. Президент РФ Владимир Путин в сентябре указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки, а в случае непродления зерновой сделки готов предоставить зерно бесплатно. В свою очередь ООН и Африканский экспортно-импортным банк разрабатывают платформу для упрощения экспорта российского зерна в Африку.

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Восемь стран Африки заявили о желании открыть украинские посольства. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. «Восемь стран (Африки — ред.) уже дали официальное согласие на открытие посольств, две завершают процессы. Там, где уже есть согласие на открытие посольства, запущен процесс поиска послов, и на четыре или пять стран есть кандидаты», — заявил Кулеба в эфире всеукраинского телемарафона. Кулеба добавил, что открытие посольств планируется до конца 2023 года. Он отметил, что для этого необходимо внести изменения в бюджет министерства иностранных дел Украины. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его страна является гарантом продовольственной безопасности мира. Он подчеркнул, что Киев рассчитывает отправлять не менее 10 судов с продовольствием в месяц в страны, которым угрожает голод, в рамках запускаемой Украиной зерновой инициативы Grain from Ukraine. Президент РФ Владимир Путин в сентябре указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки, а в случае непродления зерновой сделки готов предоставить зерно бесплатно. В свою очередь ООН и Африканский экспортно-импортным банк разрабатывают платформу для упрощения экспорта российского зерна в Африку.
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