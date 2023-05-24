Reuters: ООН создаст платформу для упрощения экспорта российского зерна 25 мая 2023 в 05:43 Размер текста - 17 + ООН разрабатывает платформу для упрощения экспорта российского зерна в Африку Фото: Сергей Венявский © URA.RU новость из сюжета Продовольственный кризис из-за проблем с экспортом зерна ООН и Африканский экспортно-импортным банк разрабатывают платформу для упрощения экспорта российского зерна в Африку. Об этом заявил глава ЮНКТАД Ребека Гринспан. «Мы работаем и создаем платформу, которая позволит проводить более гибкую комплексную проверку клиентов для соблюдения санкций и осуществления сделок по экспорту продуктов питания и удобрений», — передает слова Гринспан Reuters. По ее словам, Россия сотрудничает с Афрэксимбанком, чтобы маленькие страны Африки могли быстрее преодолеть сбои в торговле. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что российская сторона готова бесплатно поставить Африке запланированный объем зерна бесплатно в случае непродления зерновой сделки через 60 суток, передает телеканал 360. ООН и Африканский экспортно-импортным банк разрабатывают платформу для упрощения экспорта российского зерна в Африку. Об этом заявил глава ЮНКТАД Ребека Гринспан. «Мы работаем и создаем платформу, которая позволит проводить более гибкую комплексную проверку клиентов для соблюдения санкций и осуществления сделок по экспорту продуктов питания и удобрений», — передает слова Гринспан Reuters. По ее словам, Россия сотрудничает с Афрэксимбанком, чтобы маленькие страны Африки могли быстрее преодолеть сбои в торговле. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что российская сторона готова бесплатно поставить Африке запланированный объем зерна бесплатно в случае непродления зерновой сделки через 60 суток, передает телеканал 360. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям