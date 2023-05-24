24 мая 2023

Reuters: ООН создаст платформу для упрощения экспорта российского зерна

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ООН разрабатывает платформу для упрощения экспорта российского зерна в Африку Фото:
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ООН и Африканский экспортно-импортным банк разрабатывают платформу для упрощения экспорта российского зерна в Африку. Об этом заявил глава ЮНКТАД Ребека Гринспан.

«Мы работаем и создаем платформу, которая позволит проводить более гибкую комплексную проверку клиентов для соблюдения санкций и осуществления сделок по экспорту продуктов питания и удобрений», — передает слова Гринспан Reuters. По ее словам, Россия сотрудничает с Афрэксимбанком, чтобы маленькие страны Африки могли быстрее преодолеть сбои в торговле.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что российская сторона готова бесплатно поставить Африке запланированный объем зерна бесплатно в случае непродления зерновой сделки через 60 суток, передает телеканал 360.

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ООН и Африканский экспортно-импортным банк разрабатывают платформу для упрощения экспорта российского зерна в Африку. Об этом заявил глава ЮНКТАД Ребека Гринспан. «Мы работаем и создаем платформу, которая позволит проводить более гибкую комплексную проверку клиентов для соблюдения санкций и осуществления сделок по экспорту продуктов питания и удобрений», — передает слова Гринспан Reuters. По ее словам, Россия сотрудничает с Афрэксимбанком, чтобы маленькие страны Африки могли быстрее преодолеть сбои в торговле. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что российская сторона готова бесплатно поставить Африке запланированный объем зерна бесплатно в случае непродления зерновой сделки через 60 суток, передает телеканал 360.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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