Reuters: ООН создаст платформу для упрощения экспорта российского зерна

ООН и Африканский экспортно-импортным банк разрабатывают платформу для упрощения экспорта российского зерна в Африку. Об этом заявил глава ЮНКТАД Ребека Гринспан.
«Мы работаем и создаем платформу, которая позволит проводить более гибкую комплексную проверку клиентов для соблюдения санкций и осуществления сделок по экспорту продуктов питания и удобрений», — передает слова Гринспан Reuters. По ее словам, Россия сотрудничает с Афрэксимбанком, чтобы маленькие страны Африки могли быстрее преодолеть сбои в торговле.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что российская сторона готова бесплатно поставить Африке запланированный объем зерна бесплатно в случае непродления зерновой сделки через 60 суток, передает телеканал 360.
ООН и Африканский экспортно-импортным банк разрабатывают платформу для упрощения экспорта российского зерна в Африку. Об этом заявил глава ЮНКТАД Ребека Гринспан. «Мы работаем и создаем платформу, которая позволит проводить более гибкую комплексную проверку клиентов для соблюдения санкций и осуществления сделок по экспорту продуктов питания и удобрений», — передает слова Гринспан Reuters. По ее словам, Россия сотрудничает с Афрэксимбанком, чтобы маленькие страны Африки могли быстрее преодолеть сбои в торговле. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что российская сторона готова бесплатно поставить Африке запланированный объем зерна бесплатно в случае непродления зерновой сделки через 60 суток, передает телеканал 360.