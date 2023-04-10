10 апреля 2023

В Запорожской области задержали агента разведки Украины

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За передачу данных ему грозит до 20 лет тюрьмы Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Силовики задержали агента Главного управления разведки Минобороны Украины в Запорожской области, который собирал и передавал информацию о местоположении военных и гражданских объектов в Херсонской и Запорожской областях. Об этом заявили в пресс-службе правоохранительных органов.

«Сотрудники правоохранительных органов задержали агента Главного управления разведки Минобороны Украины. Молодой человек передавал данные о местоположении военных и гражданских объектов в Херсонской и Запорожской областях», — передает информацию силовиков ТАСС.

Уточняется, что он передавал информацию о банках, пунктах выдачи пропусков, СМИ, социальных учреждений и других мест массового скопления мирных граждан. По данным пресс-службы, задержанный является гражданином России и ему грозит до 20 лет тюрьмы.

Ранее ФСБ сообщило, что агент Украины с помощником были задержаны за шпионаж в Херсонской области. Они передавали Украине информацию о численности и местоположении российских войск в регионе. Генерал-майор ФСБ России в отставке Александр Михайлов рассказывал, что украинские пособники делятся на агентов влияния и на тех, кто совершает диверсионные акции на территории России. Среди них могут быть как украинские граждане, так и россияне, считает Михайлов.

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Силовики задержали агента Главного управления разведки Минобороны Украины в Запорожской области, который собирал и передавал информацию о местоположении военных и гражданских объектов в Херсонской и Запорожской областях. Об этом заявили в пресс-службе правоохранительных органов. «Сотрудники правоохранительных органов задержали агента Главного управления разведки Минобороны Украины. Молодой человек передавал данные о местоположении военных и гражданских объектов в Херсонской и Запорожской областях», — передает информацию силовиков ТАСС. Уточняется, что он передавал информацию о банках, пунктах выдачи пропусков, СМИ, социальных учреждений и других мест массового скопления мирных граждан. По данным пресс-службы, задержанный является гражданином России и ему грозит до 20 лет тюрьмы. Ранее ФСБ сообщило, что агент Украины с помощником были задержаны за шпионаж в Херсонской области. Они передавали Украине информацию о численности и местоположении российских войск в регионе. Генерал-майор ФСБ России в отставке Александр Михайлов рассказывал, что украинские пособники делятся на агентов влияния и на тех, кто совершает диверсионные акции на территории России. Среди них могут быть как украинские граждане, так и россияне, считает Михайлов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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