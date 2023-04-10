В Запорожской области задержали агента разведки Украины

11 апреля 2023 в 00:07 Размер текста - 17 +

За передачу данных ему грозит до 20 лет тюрьмы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Силовики задержали агента Главного управления разведки Минобороны Украины в Запорожской области, который собирал и передавал информацию о местоположении военных и гражданских объектов в Херсонской и Запорожской областях. Об этом заявили в пресс-службе правоохранительных органов. «Сотрудники правоохранительных органов задержали агента Главного управления разведки Минобороны Украины. Молодой человек передавал данные о местоположении военных и гражданских объектов в Херсонской и Запорожской областях», — передает информацию силовиков ТАСС. Уточняется, что он передавал информацию о банках, пунктах выдачи пропусков, СМИ, социальных учреждений и других мест массового скопления мирных граждан. По данным пресс-службы, задержанный является гражданином России и ему грозит до 20 лет тюрьмы. Ранее ФСБ сообщило, что агент Украины с помощником были задержаны за шпионаж в Херсонской области. Они передавали Украине информацию о численности и местоположении российских войск в регионе. Генерал-майор ФСБ России в отставке Александр Михайлов рассказывал, что украинские пособники делятся на агентов влияния и на тех, кто совершает диверсионные акции на территории России. Среди них могут быть как украинские граждане, так и россияне, считает Михайлов.

Силовики задержали агента Главного управления разведки Минобороны Украины в Запорожской области, который собирал и передавал информацию о местоположении военных и гражданских объектов в Херсонской и Запорожской областях. Об этом заявили в пресс-службе правоохранительных органов. «Сотрудники правоохранительных органов задержали агента Главного управления разведки Минобороны Украины. Молодой человек передавал данные о местоположении военных и гражданских объектов в Херсонской и Запорожской областях», — передает информацию силовиков ТАСС. Уточняется, что он передавал информацию о банках, пунктах выдачи пропусков, СМИ, социальных учреждений и других мест массового скопления мирных граждан. По данным пресс-службы, задержанный является гражданином России и ему грозит до 20 лет тюрьмы. Ранее ФСБ сообщило, что агент Украины с помощником были задержаны за шпионаж в Херсонской области. Они передавали Украине информацию о численности и местоположении российских войск в регионе. Генерал-майор ФСБ России в отставке Александр Михайлов рассказывал, что украинские пособники делятся на агентов влияния и на тех, кто совершает диверсионные акции на территории России. Среди них могут быть как украинские граждане, так и россияне, считает Михайлов.