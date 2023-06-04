Бельгия хочет разъяснений от Киева из-за использования ее оружия под Белгородом

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вооруженные силы Украины. stock, оружие, нато, винтовка, ВСУ, stock
С Киевом будут разговаривать представители МИД Бельгии Фото:
новость из сюжета
Украинские диверсанты пытались проникнуть в Белгородскую область

Власти Бельгии будут требовать от Украины разъяснений из-за применения оружия бельгийского производства в Белгородской области диверсантами ВСУ. Об этом сообщил источник.

«Украинцы использовали бельгийское оружие в Белгородской области, из-за этого власти Бельгии потребуют разъяснений от Киева», — пишет LeSoir, ссылаясь на собственный источник. По его данным, с украинским властями свяжется министр обороны Бельгии Людивин Дедондер и глава МИД Аджа Лябиб.

В Бельгии отметили, что поставляли оружие Украине не для того, чтобы использовать его при атаке на Россию. «Это прямо указано в документах, сопровождающих каждую поставку. Таким образом, это оружие нельзя использовать для вторжения в другие страны», — добавил источник.

Украинские диверсанты проникли на территорию Белгородской области 22 мая. Министр обороны России Сергей Шойгу заявлял, что ВС РФ уничтожили более 70 диверсантов в Белгородской области. Военный эксперт Коротченко уточнял, что атаку на Белгородскую область планировал глава украинской разведки Кирилл Буданов.

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Власти Бельгии будут требовать от Украины разъяснений из-за применения оружия бельгийского производства в Белгородской области диверсантами ВСУ. Об этом сообщил источник. «Украинцы использовали бельгийское оружие в Белгородской области, из-за этого власти Бельгии потребуют разъяснений от Киева», — пишет LeSoir, ссылаясь на собственный источник. По его данным, с украинским властями свяжется министр обороны Бельгии Людивин Дедондер и глава МИД Аджа Лябиб. В Бельгии отметили, что поставляли оружие Украине не для того, чтобы использовать его при атаке на Россию. «Это прямо указано в документах, сопровождающих каждую поставку. Таким образом, это оружие нельзя использовать для вторжения в другие страны», — добавил источник. Украинские диверсанты проникли на территорию Белгородской области 22 мая. Министр обороны России Сергей Шойгу заявлял, что ВС РФ уничтожили более 70 диверсантов в Белгородской области. Военный эксперт Коротченко уточнял, что атаку на Белгородскую область планировал глава украинской разведки Кирилл Буданов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...