Бельгия хочет разъяснений от Киева из-за использования ее оружия под Белгородом

Власти Бельгии будут требовать от Украины разъяснений из-за применения оружия бельгийского производства в Белгородской области диверсантами ВСУ. Об этом сообщил источник.
«Украинцы использовали бельгийское оружие в Белгородской области, из-за этого власти Бельгии потребуют разъяснений от Киева», — пишет LeSoir, ссылаясь на собственный источник. По его данным, с украинским властями свяжется министр обороны Бельгии Людивин Дедондер и глава МИД Аджа Лябиб.
В Бельгии отметили, что поставляли оружие Украине не для того, чтобы использовать его при атаке на Россию. «Это прямо указано в документах, сопровождающих каждую поставку. Таким образом, это оружие нельзя использовать для вторжения в другие страны», — добавил источник.
Власти Бельгии будут требовать от Украины разъяснений из-за применения оружия бельгийского производства в Белгородской области диверсантами ВСУ. Об этом сообщил источник. «Украинцы использовали бельгийское оружие в Белгородской области, из-за этого власти Бельгии потребуют разъяснений от Киева», — пишет LeSoir, ссылаясь на собственный источник. По его данным, с украинским властями свяжется министр обороны Бельгии Людивин Дедондер и глава МИД Аджа Лябиб. В Бельгии отметили, что поставляли оружие Украине не для того, чтобы использовать его при атаке на Россию. «Это прямо указано в документах, сопровождающих каждую поставку. Таким образом, это оружие нельзя использовать для вторжения в другие страны», — добавил источник. Украинские диверсанты проникли на территорию Белгородской области 22 мая. Министр обороны России Сергей Шойгу заявлял, что ВС РФ уничтожили более 70 диверсантов в Белгородской области. Военный эксперт Коротченко уточнял, что атаку на Белгородскую область планировал глава украинской разведки Кирилл Буданов.