В Польше предпримут попытки восстановить отношения с Россией

10 июня 2023 в 05:13 Размер текста - 17 +

Польский политолог Сыкульский заявил о создании пророссийского политического формирования Фото: Анна Майорова © URA.RU В Польше планируют создать политическое формирование, которое выступит за восстановление дружеских отношений с Россией. Об этом рассказал политолог и основатель Польского антивоенного движения Лешек Сыкульский. «Мы приняли решение создать вместе с PRA (Польское антивоенное движение. — Прим. URA.RU) политическое формирование. Оно открыто, не пряча головы в песок, стремиться к установлению дружеских отношений с нашим крупнейшим соседом — Российской Федерацией», — написал Сыкульский в Twitter. Он добавил, что ему и его единомышленникам наконец-то удалось официально зарегистрировать PRA. Польское антивоенное движение (PRA) — ассоциация, основанная Лешеком Сыкульским, которая выступает против объединения американизации Польши, а также осуждает действия Варшавы в отношении Украины и настаивает на восстановлении отношений с Москвой. Ранее глава МИД Сергей Лавров обвинил Запад во лжи и срыве договоренностей. По его словам, Россия больше не доверяет западным странам, и восстановить прежние отношения не получится из-за частых срывов договоренностей, передает телеканал 360. Позднее председатель Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что выдворение российских дипломатов из Польши, Германии, Франции и отзыв послов Латвии и Литвы из РФ ведет к разрушению двусторонних отношений с этими государствами. С помощью таких «средств давления» эти государства наказали прежде всего своих дипломатов, которым придется искать новое место работы. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Польше планируют создать политическое формирование, которое выступит за восстановление дружеских отношений с Россией. Об этом рассказал политолог и основатель Польского антивоенного движения Лешек Сыкульский. «Мы приняли решение создать вместе с PRA (Польское антивоенное движение. — Прим. URA.RU) политическое формирование. Оно открыто, не пряча головы в песок, стремиться к установлению дружеских отношений с нашим крупнейшим соседом — Российской Федерацией», — написал Сыкульский в Twitter. Он добавил, что ему и его единомышленникам наконец-то удалось официально зарегистрировать PRA. Польское антивоенное движение (PRA) — ассоциация, основанная Лешеком Сыкульским, которая выступает против объединения американизации Польши, а также осуждает действия Варшавы в отношении Украины и настаивает на восстановлении отношений с Москвой. Ранее глава МИД Сергей Лавров обвинил Запад во лжи и срыве договоренностей. По его словам, Россия больше не доверяет западным странам, и восстановить прежние отношения не получится из-за частых срывов договоренностей, передает телеканал 360. Позднее председатель Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что выдворение российских дипломатов из Польши, Германии, Франции и отзыв послов Латвии и Литвы из РФ ведет к разрушению двусторонних отношений с этими государствами. С помощью таких «средств давления» эти государства наказали прежде всего своих дипломатов, которым придется искать новое место работы.