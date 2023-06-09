09 июня 2023

В Польше предпримут попытки восстановить отношения с Россией

© Служба новостей «URA.RU»
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Польский политолог Сыкульский заявил о создании пророссийского политического формирования Фото:

В Польше планируют создать политическое формирование, которое выступит за восстановление дружеских отношений с Россией. Об этом рассказал политолог и основатель Польского антивоенного движения Лешек Сыкульский.

«Мы приняли решение создать вместе с PRA (Польское антивоенное движение. — Прим. URA.RU) политическое формирование. Оно открыто, не пряча головы в песок, стремиться к установлению дружеских отношений с нашим крупнейшим соседом — Российской Федерацией», — написал Сыкульский в Twitter.

Он добавил, что ему и его единомышленникам наконец-то удалось официально зарегистрировать PRA. Польское антивоенное движение (PRA) — ассоциация, основанная Лешеком Сыкульским, которая выступает против объединения американизации Польши, а также осуждает действия Варшавы в отношении Украины и настаивает на восстановлении отношений с Москвой.

Ранее глава МИД Сергей Лавров обвинил Запад во лжи и срыве договоренностей. По его словам, Россия больше не доверяет западным странам, и восстановить прежние отношения не получится из-за частых срывов договоренностей, передает телеканал 360.

Позднее председатель Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что выдворение российских дипломатов из Польши, Германии, Франции и отзыв послов Латвии и Литвы из РФ ведет к разрушению двусторонних отношений с этими государствами. С помощью таких «средств давления» эти государства наказали прежде всего своих дипломатов, которым придется искать новое место работы.

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В Польше планируют создать политическое формирование, которое выступит за восстановление дружеских отношений с Россией. Об этом рассказал политолог и основатель Польского антивоенного движения Лешек Сыкульский. «Мы приняли решение создать вместе с PRA (Польское антивоенное движение. — Прим. URA.RU) политическое формирование. Оно открыто, не пряча головы в песок, стремиться к установлению дружеских отношений с нашим крупнейшим соседом — Российской Федерацией», — написал Сыкульский в Twitter. Он добавил, что ему и его единомышленникам наконец-то удалось официально зарегистрировать PRA. Польское антивоенное движение (PRA) — ассоциация, основанная Лешеком Сыкульским, которая выступает против объединения американизации Польши, а также осуждает действия Варшавы в отношении Украины и настаивает на восстановлении отношений с Москвой. Ранее глава МИД Сергей Лавров обвинил Запад во лжи и срыве договоренностей. По его словам, Россия больше не доверяет западным странам, и восстановить прежние отношения не получится из-за частых срывов договоренностей, передает телеканал 360. Позднее председатель Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что выдворение российских дипломатов из Польши, Германии, Франции и отзыв послов Латвии и Литвы из РФ ведет к разрушению двусторонних отношений с этими государствами. С помощью таких «средств давления» эти государства наказали прежде всего своих дипломатов, которым придется искать новое место работы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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