Жители Тюменской области и ХМАО чаще других россиян берут потребительские кредиты

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В Тюменской области 7,7% процентов жителей воспользовались услугами кредитования Фото:

Жители Тюменской области и Ханты-Мансийского автономного округа чаще других россиян пользуются услугами кредитования. Такие выводы сделаны экспертами на основе данных Росстата, Центробанка и бюро кредитных историй.

«За квартал было подписано 2,9 млн договоров потребительского кредитования. Наиболее активно этим видом банковских услуг пользовались в Тюменской области (7,7%), ХМАО (7,7%), Омской области (6%), Приморском крае (5,6%) и Новосибирской области (5,3%)», — сообщают «Известия», ссылаясь на данные Росстата и Центробанка.

Ранее сообщалось, что в России выросло число просроченных кредитов. По состоянию на 1 июня доля проблемных задолженностей увеличилась на 33% по сравнению с показателями прошлого года. При этом отмечается, что по кредитным картам уменьшилось число просроченных платежей на 5,5%.

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Жители Тюменской области и Ханты-Мансийского автономного округа чаще других россиян пользуются услугами кредитования. Такие выводы сделаны экспертами на основе данных Росстата, Центробанка и бюро кредитных историй. «За квартал было подписано 2,9 млн договоров потребительского кредитования. Наиболее активно этим видом банковских услуг пользовались в Тюменской области (7,7%), ХМАО (7,7%), Омской области (6%), Приморском крае (5,6%) и Новосибирской области (5,3%)», — сообщают «Известия», ссылаясь на данные Росстата и Центробанка. Ранее сообщалось, что в России выросло число просроченных кредитов. По состоянию на 1 июня доля проблемных задолженностей увеличилась на 33% по сравнению с показателями прошлого года. При этом отмечается, что по кредитным картам уменьшилось число просроченных платежей на 5,5%.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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