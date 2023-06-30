Жители Тюменской области и ХМАО чаще других россиян берут потребительские кредиты

Жители Тюменской области и Ханты-Мансийского автономного округа чаще других россиян пользуются услугами кредитования. Такие выводы сделаны экспертами на основе данных Росстата, Центробанка и бюро кредитных историй.
«За квартал было подписано 2,9 млн договоров потребительского кредитования. Наиболее активно этим видом банковских услуг пользовались в Тюменской области (7,7%), ХМАО (7,7%), Омской области (6%), Приморском крае (5,6%) и Новосибирской области (5,3%)», — сообщают «Известия», ссылаясь на данные Росстата и Центробанка.
Ранее сообщалось, что в России выросло число просроченных кредитов. По состоянию на 1 июня доля проблемных задолженностей увеличилась на 33% по сравнению с показателями прошлого года. При этом отмечается, что по кредитным картам уменьшилось число просроченных платежей на 5,5%.
Читайте URA RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.