Жители Тюменской области и ХМАО чаще других россиян берут потребительские кредиты

30 июня 2023 в 04:23 Размер текста - 17 +

В Тюменской области 7,7% процентов жителей воспользовались услугами кредитования Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Жители Тюменской области и Ханты-Мансийского автономного округа чаще других россиян пользуются услугами кредитования. Такие выводы сделаны экспертами на основе данных Росстата, Центробанка и бюро кредитных историй. «За квартал было подписано 2,9 млн договоров потребительского кредитования. Наиболее активно этим видом банковских услуг пользовались в Тюменской области (7,7%), ХМАО (7,7%), Омской области (6%), Приморском крае (5,6%) и Новосибирской области (5,3%)», — сообщают «Известия», ссылаясь на данные Росстата и Центробанка. Ранее сообщалось, что в России выросло число просроченных кредитов. По состоянию на 1 июня доля проблемных задолженностей увеличилась на 33% по сравнению с показателями прошлого года. При этом отмечается, что по кредитным картам уменьшилось число просроченных платежей на 5,5%.

Жители Тюменской области и Ханты-Мансийского автономного округа чаще других россиян пользуются услугами кредитования. Такие выводы сделаны экспертами на основе данных Росстата, Центробанка и бюро кредитных историй. «За квартал было подписано 2,9 млн договоров потребительского кредитования. Наиболее активно этим видом банковских услуг пользовались в Тюменской области (7,7%), ХМАО (7,7%), Омской области (6%), Приморском крае (5,6%) и Новосибирской области (5,3%)», — сообщают «Известия», ссылаясь на данные Росстата и Центробанка. Ранее сообщалось, что в России выросло число просроченных кредитов. По состоянию на 1 июня доля проблемных задолженностей увеличилась на 33% по сравнению с показателями прошлого года. При этом отмечается, что по кредитным картам уменьшилось число просроченных платежей на 5,5%.