Медведев допустил удары по ядерным объектам Украины и Европы в ответ на атаки Киева

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Заседание бюро Высшего совета политической партии «Единая Россия». Москва, медведев дмитрий
Медведев предложил России не стесняться в ответах на провокации Киева Фото:

Россия может рассмотреть сценарий одновременного удара по нескольким украинским АЭС. Об этом заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментирую появившуюся в СМИ информацию, что выпущенные 9 июля с территории Украины ракеты предназначались для Десногорскогой атомной станции в Смоленской области.

«Если подтвердится попытка атаки … на АЭС, необходимо рассматривать сценарий удара по Южно-Украинской АЭС, Ровенской АЭС и Хмельницкой АЭС», — написал Медведев в своем telegram-канале. Он также заявил, что ударам могут подвергнуться ядерные объекты в Восточной Европе. «Тут уже нечего стесняться», — заключил он.

Ранее над Брянской и Ростовской областями были сбиты ракеты с территории Украины. Как сообщал Mash, предположительно, это были британские ракеты Storm Shadow и летели они в сторону Десногорской АЭС. Официального подтверждения этой информации не было. Две ракеты были сбиты над Брянской областью, одна разрушила пилораму в поселке Бытошь. Обломки третьей ракеты упали в ростовском городе Донецке. Пострадавших нет.

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Россия может рассмотреть сценарий одновременного удара по нескольким украинским АЭС. Об этом заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментирую появившуюся в СМИ информацию, что выпущенные 9 июля с территории Украины ракеты предназначались для Десногорскогой атомной станции в Смоленской области. «Если подтвердится попытка атаки … на АЭС, необходимо рассматривать сценарий удара по Южно-Украинской АЭС, Ровенской АЭС и Хмельницкой АЭС», — написал Медведев в своем telegram-канале. Он также заявил, что ударам могут подвергнуться ядерные объекты в Восточной Европе. «Тут уже нечего стесняться», — заключил он. Ранее над Брянской и Ростовской областями были сбиты ракеты с территории Украины. Как сообщал Mash, предположительно, это были британские ракеты Storm Shadow и летели они в сторону Десногорской АЭС. Официального подтверждения этой информации не было. Две ракеты были сбиты над Брянской областью, одна разрушила пилораму в поселке Бытошь. Обломки третьей ракеты упали в ростовском городе Донецке. Пострадавших нет.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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