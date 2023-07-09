Медведев допустил удары по ядерным объектам Украины и Европы в ответ на атаки Киева

09 июля 2023 в 21:52 Размер текста - 17 +

Медведев предложил России не стесняться в ответах на провокации Киева Фото: Владимир Андреев © URA.RU Россия может рассмотреть сценарий одновременного удара по нескольким украинским АЭС. Об этом заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментирую появившуюся в СМИ информацию, что выпущенные 9 июля с территории Украины ракеты предназначались для Десногорскогой атомной станции в Смоленской области. «Если подтвердится попытка атаки … на АЭС, необходимо рассматривать сценарий удара по Южно-Украинской АЭС, Ровенской АЭС и Хмельницкой АЭС», — написал Медведев в своем telegram-канале . Он также заявил, что ударам могут подвергнуться ядерные объекты в Восточной Европе. «Тут уже нечего стесняться», — заключил он. Ранее над Брянской и Ростовской областями были сбиты ракеты с территории Украины. Как сообщал Mash, предположительно, это были британские ракеты Storm Shadow и летели они в сторону Десногорской АЭС. Официального подтверждения этой информации не было. Две ракеты были сбиты над Брянской областью, одна разрушила пилораму в поселке Бытошь. Обломки третьей ракеты упали в ростовском городе Донецке. Пострадавших нет.

Россия может рассмотреть сценарий одновременного удара по нескольким украинским АЭС. Об этом заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментирую появившуюся в СМИ информацию, что выпущенные 9 июля с территории Украины ракеты предназначались для Десногорскогой атомной станции в Смоленской области. «Если подтвердится попытка атаки … на АЭС, необходимо рассматривать сценарий удара по Южно-Украинской АЭС, Ровенской АЭС и Хмельницкой АЭС», — написал Медведев в своем telegram-канале. Он также заявил, что ударам могут подвергнуться ядерные объекты в Восточной Европе. «Тут уже нечего стесняться», — заключил он. Ранее над Брянской и Ростовской областями были сбиты ракеты с территории Украины. Как сообщал Mash, предположительно, это были британские ракеты Storm Shadow и летели они в сторону Десногорской АЭС. Официального подтверждения этой информации не было. Две ракеты были сбиты над Брянской областью, одна разрушила пилораму в поселке Бытошь. Обломки третьей ракеты упали в ростовском городе Донецке. Пострадавших нет.