Mash: Украина впервые ударила по тылу России ракетами Storm Shadow

Mash: ВСУ попытались атаковать атомную станцию в Смоленской области ракетами Storm Shadow

09 июля 2023 в 20:17 Размер текста - 17 +

Украина использовала ракеты Storm Shadow для атаки по тылу России Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины (ВСУ) впервые попытались атаковать российский тыл при помощи британских ракет Storm Shadow. По информации telegram-канала Mash, ракеты направлялись в сторону Десногорской атомной станции в Смоленской области и военному аэродрому в Калужской. Однако они были сбиты над территорией Брянской области. «ВСУ пытались атаковать ракетами Десногорскую атомную станцию в Смоленской области и военный аэродром в Калужской. Предположительно, британскими Storm Shadow — на это указывают обломки, которые прямо сейчас находят на месте их падения», — говорится в telegram-канале. Ракеты были сбиты российской системой ПВО. Если информация подтвердится, то это означает, что Украина впервые ударила по российскому тылу, используя британские ракеты. На момент получения Storm Shadow Киев отмечал, что они будут применяться только в зоне спецоперации. Новость по теме Что известно о ракетах большой дальности Storm Shadow, которые Британия отправила Киеву Корреспондент URA.RU отправил запрос в Минобороны России для уточнения информации. Ответ ожидается. После сбития одна из двух ракет упала на территорию Брянской области. Обломки разрушили пилораму в поселке Бытошь.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) впервые попытались атаковать российский тыл при помощи британских ракет Storm Shadow. По информации telegram-канала Mash, ракеты направлялись в сторону Десногорской атомной станции в Смоленской области и военному аэродрому в Калужской. Однако они были сбиты над территорией Брянской области. «ВСУ пытались атаковать ракетами Десногорскую атомную станцию в Смоленской области и военный аэродром в Калужской. Предположительно, британскими Storm Shadow — на это указывают обломки, которые прямо сейчас находят на месте их падения», — говорится в telegram-канале. Ракеты были сбиты российской системой ПВО. Если информация подтвердится, то это означает, что Украина впервые ударила по российскому тылу, используя британские ракеты. На момент получения Storm Shadow Киев отмечал, что они будут применяться только в зоне спецоперации. Корреспондент URA.RU отправил запрос в Минобороны России для уточнения информации. Ответ ожидается. После сбития одна из двух ракет упала на территорию Брянской области. Обломки разрушили пилораму в поселке Бытошь.