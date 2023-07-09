Mash: Украина впервые ударила по тылу России ракетами Storm Shadow

Вооруженные силы Украины (ВСУ) впервые попытались атаковать российский тыл при помощи британских ракет Storm Shadow. По информации telegram-канала Mash, ракеты направлялись в сторону Десногорской атомной станции в Смоленской области и военному аэродрому в Калужской. Однако они были сбиты над территорией Брянской области.
«ВСУ пытались атаковать ракетами Десногорскую атомную станцию в Смоленской области и военный аэродром в Калужской. Предположительно, британскими Storm Shadow — на это указывают обломки, которые прямо сейчас находят на месте их падения», — говорится в telegram-канале. Ракеты были сбиты российской системой ПВО. Если информация подтвердится, то это означает, что Украина впервые ударила по российскому тылу, используя британские ракеты. На момент получения Storm Shadow Киев отмечал, что они будут применяться только в зоне спецоперации.
Корреспондент URA.RU отправил запрос в Минобороны России для уточнения информации. Ответ ожидается.
После сбития одна из двух ракет упала на территорию Брянской области. Обломки разрушили пилораму в поселке Бытошь.
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