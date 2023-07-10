Российская разведка узнала о планах США по свержению режима в РФ

Глава СВР Нарышкин: Госдеп США просил СМИ склонять молодежь к свержению режима в России

10 июля 2023 в 12:49 Размер текста - 17 +

Госдеп США диктовал американским СМИ правила освещения ситуации вокруг РФ, заявил Сергей Нарышкин Фото: Владимир Андреев © URA.RU Госдепартамент Соединенных Штатов Америки рассылал ведущим американским СМИ указания по освещению событий вокруг и внутри России. В качестве основной задачи перед информационными холдингами ставили внедрение в сознание пользователей идеи о необходимости «свержения режима» внутри РФ. Об этом заявил директор службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин. «Госдеп направил в крупнейшие телекоммуникационные холдинги, такие как AT&T, Comcast Corporation, Graham Media Group, Nash Holdings, Newsweek Publishing и The New York Times Company, указания по извращенному отражению событий внутри и вокруг России. <…> Задача ставится конкретно: внедрять в сознание граждан России идею о необходимости силовой борьбы с властью вплоть до вооруженного мятежа», — приводит слова Нарышкина СВР. По его словам, методичкой рекомендовалось уделять особое внимание к воздействию на подростков. Госдеп настаивал убеждать молодое поколение в том, что исключительно свержение существующего «режима» внутри РФ гарантирует стране «светлое будущее». В рамках поставленных задач Госдеп предлагал тиражировать высказывания о слабости России и его «неспособности» противостоять Западу. Россия сожалеет о том, что Госдепартамент превратился в «смердящий полигон информационного мусора», отметил Сергей Нарышкин. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Госдепартамент Соединенных Штатов Америки рассылал ведущим американским СМИ указания по освещению событий вокруг и внутри России. В качестве основной задачи перед информационными холдингами ставили внедрение в сознание пользователей идеи о необходимости «свержения режима» внутри РФ. Об этом заявил директор службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин. «Госдеп направил в крупнейшие телекоммуникационные холдинги, такие как AT&T, Comcast Corporation, Graham Media Group, Nash Holdings, Newsweek Publishing и The New York Times Company, указания по извращенному отражению событий внутри и вокруг России. <…> Задача ставится конкретно: внедрять в сознание граждан России идею о необходимости силовой борьбы с властью вплоть до вооруженного мятежа», — приводит слова Нарышкина СВР. По его словам, методичкой рекомендовалось уделять особое внимание к воздействию на подростков. Госдеп настаивал убеждать молодое поколение в том, что исключительно свержение существующего «режима» внутри РФ гарантирует стране «светлое будущее». В рамках поставленных задач Госдеп предлагал тиражировать высказывания о слабости России и его «неспособности» противостоять Западу. Россия сожалеет о том, что Госдепартамент превратился в «смердящий полигон информационного мусора», отметил Сергей Нарышкин.