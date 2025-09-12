В РПЦ отреагировали на признание Пугачевой в фиктивном браке с Киркоровым

Алла Пугачева несет личную ответственность за венчание с Филиппом Киркоровым, поскольку решение о вступлении в церковный брак принимается самими супругами. Об этом заявил председатель отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Иваново-Вознесенской епархии Русской православной церкви (РПЦ) иеромонах Макарий (Маркиш).
«Вас венчают после вашего обращения, и на вас лежит ответственность за этот брак — „помощь другу“ это или нечто другое», — пояснил представитель епархии, комментируя недавнее интервью певицы Екатерине Гордеевой (признана иноагентом на территории РФ). Он подчеркнул, что во второй раз венчаться можно только с разрешения архиерея, а точнее, у епископа принимается это решение и дается разрешение на венчание.
Алла Пугачева и Филипп Киркоров поженились в 1994 году, их брак длился 11 лет и широко обсуждался в СМИ. После развода в 2005 году артисты неоднократно комментировали свои отношения, а сама Пугачева отмечала, что вступила в брак по просьбе матери Киркорова. В недавнем интервью певица также рассказала о причинах своего отъезда из России и трудностях, с которыми столкнулась ее семья.
* Екатерина Гордеева внесена Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов, а также признан иноагентом на территории РФ
