Россия отклонила просьбу ЮАР заменить Путина Лавровым

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Встреча президента России с лидерами стран Африки в Константиновском дворце. Санкт-Петербург, переговоры, негр, африканец, чернокожий, путин владимир, круглый стол, лавров сергей, лидеры африки
Обсуждения с Путиным насчет его присутствия на саммите продолжаются Фото:

Россия отказала ЮАР в том, чтобы российскую делегацию на саммите БРИКС представлял глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров вместо президента России Владимира Путина. Об этом заявил вице-президент ЮАР Пол Машатиле.

«Россия отказала Рамафосе в просьбе о том, чтобы их делегацию возглавил министр иностранных дел Сергей Лавров вместо Путина», — сказал Машатиле, его слова передает Bloomberg. Он добавил, что обсуждения с Путиным насчет его присутствия на саммите продолжаются.

Ранее в ЮАР заявили, что хотят убедить Кремль в том, чтобы Путин не приезжал на саммит БРИКС. Чиновник сообщил, что это связано с ордером Международного уголовного суда на арест президента РФ, передает «Национальная служба новостей».

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Россия отказала ЮАР в том, чтобы российскую делегацию на саммите БРИКС представлял глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров вместо президента России Владимира Путина. Об этом заявил вице-президент ЮАР Пол Машатиле. «Россия отказала Рамафосе в просьбе о том, чтобы их делегацию возглавил министр иностранных дел Сергей Лавров вместо Путина», — сказал Машатиле, его слова передает Bloomberg. Он добавил, что обсуждения с Путиным насчет его присутствия на саммите продолжаются. Ранее в ЮАР заявили, что хотят убедить Кремль в том, чтобы Путин не приезжал на саммит БРИКС. Чиновник сообщил, что это связано с ордером Международного уголовного суда на арест президента РФ, передает «Национальная служба новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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