Россия отклонила просьбу ЮАР заменить Путина Лавровым

14 июля 2023 в 17:35 Размер текста - 17 +

Обсуждения с Путиным насчет его присутствия на саммите продолжаются Фото: Владимир Андреев © URA.RU Россия отказала ЮАР в том, чтобы российскую делегацию на саммите БРИКС представлял глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров вместо президента России Владимира Путина. Об этом заявил вице-президент ЮАР Пол Машатиле. «Россия отказала Рамафосе в просьбе о том, чтобы их делегацию возглавил министр иностранных дел Сергей Лавров вместо Путина», — сказал Машатиле, его слова передает Bloomberg. Он добавил, что обсуждения с Путиным насчет его присутствия на саммите продолжаются. Ранее в ЮАР заявили, что хотят убедить Кремль в том, чтобы Путин не приезжал на саммит БРИКС. Чиновник сообщил, что это связано с ордером Международного уголовного суда на арест президента РФ, передает «Национальная служба новостей».

Россия отказала ЮАР в том, чтобы российскую делегацию на саммите БРИКС представлял глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров вместо президента России Владимира Путина. Об этом заявил вице-президент ЮАР Пол Машатиле. «Россия отказала Рамафосе в просьбе о том, чтобы их делегацию возглавил министр иностранных дел Сергей Лавров вместо Путина», — сказал Машатиле, его слова передает Bloomberg. Он добавил, что обсуждения с Путиным насчет его присутствия на саммите продолжаются. Ранее в ЮАР заявили, что хотят убедить Кремль в том, чтобы Путин не приезжал на саммит БРИКС. Чиновник сообщил, что это связано с ордером Международного уголовного суда на арест президента РФ, передает «Национальная служба новостей».