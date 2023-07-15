Минобороны РФ озвучило потери Киева на донецком и запорожском направлениях

Минобороны РФ: ВСУ потеряли 315 военнослужащих на донецком направлении
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ВС РФ пресекли деятельность украинских диверсантов в районе Курдюмовки и  Жеребянок Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Потери украинских военнослужащих на донецком направлении составили до 315-ти человек, а на южно-донецком и запорожском — 210. Об этом сообщило Минобороны РФ.

«В ходе боевых действий потери противника составили до 315-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три пикапа, а также гаубица Д-30», — сообщили в ежедневной сводке Минобороны РФ. Там отметили, что на южно-донецком и запорожском направлениях потери противника составили до 210 украинских военнослужащих, пять боевых бронированных машин, два автомобиля, две гаубицы «Д-30» и одна «Д-20».

Как пишут в ведомстве, ВС РФ пресекли деятельность украинских диверсантов в районе Курдюмовки и Жеребянок. К тому же, в районе населенного пункта Макаровка в ДНР был уничтожен склад боеприпасов 129-й бригады территориальной обороны.

Ранее российские ПВО за сутки перехватили девять снарядов ВСУ и уничтожили 14 беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны РФ, передает «телеканал 360».

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Потери украинских военнослужащих на донецком направлении составили до 315-ти человек, а на южно-донецком и запорожском — 210. Об этом сообщило Минобороны РФ. «В ходе боевых действий потери противника составили до 315-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три пикапа, а также гаубица Д-30», — сообщили в ежедневной сводке Минобороны РФ. Там отметили, что на южно-донецком и запорожском направлениях потери противника составили до 210 украинских военнослужащих, пять боевых бронированных машин, два автомобиля, две гаубицы «Д-30» и одна «Д-20». Как пишут в ведомстве, ВС РФ пресекли деятельность украинских диверсантов в районе Курдюмовки и Жеребянок. К тому же, в районе населенного пункта Макаровка в ДНР был уничтожен склад боеприпасов 129-й бригады территориальной обороны. Ранее российские ПВО за сутки перехватили девять снарядов ВСУ и уничтожили 14 беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны РФ, передает «телеканал 360».
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