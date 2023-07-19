Совфед одобрил запрет на смену пола в РФ 19 июля 2023 в 19:25 Размер текста - 17 + Закон запрещает любые медицинские вмешательства для смены пола Фото: Московец Илья © URA.RU Совет Федерации РФ одобрил законопроект о запрете смены пола. Закон разрешает менять пол человека только по медицинским показаниям. «Поддержать законопроект, запрещающий терапию и операции по смене пола. Решение принято единогласно», — следует из трансляции заседания Совфеда на официальном странице «ВКонтакте». Закон запрещает любые медицинские вмешательства, направленные на смену пола. Также он предусматривает аннулирование брака в случае, если один из супругов сменил пол. Людям, которые сменят пол, будет запрещено усыновлять детей. Ранее закон о запрете менять пол в трех чтениях одобрила Госдума РФ. «Это решение защищает наших граждан, детей», — заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Совет Федерации РФ одобрил законопроект о запрете смены пола. Закон разрешает менять пол человека только по медицинским показаниям. «Поддержать законопроект, запрещающий терапию и операции по смене пола. Решение принято единогласно», — следует из трансляции заседания Совфеда на официальном странице «ВКонтакте». Закон запрещает любые медицинские вмешательства, направленные на смену пола. Также он предусматривает аннулирование брака в случае, если один из супругов сменил пол. Людям, которые сменят пол, будет запрещено усыновлять детей. Ранее закон о запрете менять пол в трех чтениях одобрила Госдума РФ. «Это решение защищает наших граждан, детей», — заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям