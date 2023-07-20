Челябинская область передала бойцам в зону СВО два УАЗа. Фото, видео

20 июля 2023 в 18:10 Размер текста - 17 +

Челябинским бойцам СВО на фронт привезли два УАЗа и запчасти к ним Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Из Челябинской области на фронт приехали два автомобиля УАЗ, нагруженные всем необходимым бойцам СВО. Об этом URA.RU 20 июля сообщили в пресс-службе правительства региона. «Руководитель постоянного представительства области в Москве Олег Щегрикович и благотворительный фонд „Сердце Урала“ передали бойцам СВО два автомобиля УАЗ 450 и запчасти для них. В посылку также вошли дизельный генератор, квадрокоптеры, тепловизоры и блокиратор дронов», — уточнили в пресс-службе. Кроме того, в автомобилях привезли форму, маскировочную одежду и аксессуары, сети маскировочные, сетка-рабица. Бойцам собрали необходимые продукты питания, медикаменты и аптечки тактические. Фото: руководитель постоянного представительства Челябинской области в Москве Олег Щегрикович

Из Челябинской области на фронт приехали два автомобиля УАЗ, нагруженные всем необходимым бойцам СВО. Об этом URA.RU 20 июля сообщили в пресс-службе правительства региона. «Руководитель постоянного представительства области в Москве Олег Щегрикович и благотворительный фонд „Сердце Урала“ передали бойцам СВО два автомобиля УАЗ 450 и запчасти для них. В посылку также вошли дизельный генератор, квадрокоптеры, тепловизоры и блокиратор дронов», — уточнили в пресс-службе. Кроме того, в автомобилях привезли форму, маскировочную одежду и аксессуары, сети маскировочные, сетка-рабица. Бойцам собрали необходимые продукты питания, медикаменты и аптечки тактические.