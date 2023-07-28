Депутат Госдумы Матвейчев объяснил, почему в РФ не могут наказывать за фейки в Telegram

Депутат Госдумы Матвейчев заявил об испорченной репутации блогеров в Telegram

28 июля 2023 в 22:43 Размер текста - 17 +

К Telegram стоит относиться как к спаму и мусору, сказал Олег Матвейчев Фото: Денис Моргунов © URA.RU Telegram находится вне юрисдикции РФ, поэтому за фейки на площадке наказывать не получится. Об этом в разговоре с URA.RU заявил зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев, подчеркнув, что множество авторов подпортили себе репутацию, распространяя непроверенную информацию. «Telegram — это социальная сеть, не российская, и люди в ней присутствуют не только под своими именами, но и чужими. Они могут быть из Украины, из Америки, из Канады, из каких-то других недружественных стран, которые распространяют недостоверную информацию. Поэтому нужно всем гражданам России соответствующим образом к этому относиться, как к информационному мусору. Не принимать вообще это все всерьез. Даже если люди пишут под собственным именем. Каким-то образом привлекать к ответственности у нас возможности нет, потому что это не наша, не российская юрисдикция», — сказал Олег Матвейчев. Он подчеркнул, что репутация многих авторов в Telegram испорчена из-за распространения фейков. «По телевизору, если кто-то что-то скажет в информационных агентствах, в зарегистрированных СМИ, получивших лицензию, те люди отвечают за это. В Telegram никто никакой ответственности не несет. Если вы поверили кому-то из Telegram — вы сам лох. Огромное количество людей, которые там пишут даже под собственным именем, свою репутацию очень сильно уже много раз подмочили несбывшимися прогнозами, фейковой информацией, которую они транслируют, не проверяя. Поэтому сейчас уже имя ни играет уже никакой роли», — объяснил собеседник агентства. Ранее замглавы Росгвардии ДНР Александр Ходаковский написал в социальных сетях о том, что замкомандующего Объединенной группировкой войск Сергей Суровикин лично принял решение уйти из Херсона в ноябре 2022 года. После шквала критики от пользователей соцсетей пост был удален. Политолог Сергей Марков в своем telegram-канале заявил, что такие слова могли быть написаны только с целью дискредитировать генерала. В распространении ложных сведений были замечены и российские военкоры, которые публиковали информацию о спецоперации, которая потом была опровергнута. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Telegram находится вне юрисдикции РФ, поэтому за фейки на площадке наказывать не получится. Об этом в разговоре с URA.RU заявил зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев, подчеркнув, что множество авторов подпортили себе репутацию, распространяя непроверенную информацию. «Telegram — это социальная сеть, не российская, и люди в ней присутствуют не только под своими именами, но и чужими. Они могут быть из Украины, из Америки, из Канады, из каких-то других недружественных стран, которые распространяют недостоверную информацию. Поэтому нужно всем гражданам России соответствующим образом к этому относиться, как к информационному мусору. Не принимать вообще это все всерьез. Даже если люди пишут под собственным именем. Каким-то образом привлекать к ответственности у нас возможности нет, потому что это не наша, не российская юрисдикция», — сказал Олег Матвейчев. Он подчеркнул, что репутация многих авторов в Telegram испорчена из-за распространения фейков. «По телевизору, если кто-то что-то скажет в информационных агентствах, в зарегистрированных СМИ, получивших лицензию, те люди отвечают за это. В Telegram никто никакой ответственности не несет. Если вы поверили кому-то из Telegram — вы сам лох. Огромное количество людей, которые там пишут даже под собственным именем, свою репутацию очень сильно уже много раз подмочили несбывшимися прогнозами, фейковой информацией, которую они транслируют, не проверяя. Поэтому сейчас уже имя ни играет уже никакой роли», — объяснил собеседник агентства. Ранее замглавы Росгвардии ДНР Александр Ходаковский написал в социальных сетях о том, что замкомандующего Объединенной группировкой войск Сергей Суровикин лично принял решение уйти из Херсона в ноябре 2022 года. После шквала критики от пользователей соцсетей пост был удален. Политолог Сергей Марков в своем telegram-канале заявил, что такие слова могли быть написаны только с целью дискредитировать генерала. В распространении ложных сведений были замечены и российские военкоры, которые публиковали информацию о спецоперации, которая потом была опровергнута.