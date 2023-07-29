Прокуратура начала проверку из-за массового отравления в Красногорске

29 июля 2023 в 13:36 Размер текста - 17 +

Работники почувствовали недомогание после обеда в местной столовой Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Прокуратура подмосковного Красногорска начала проверку по факту массового отравления работников одного предприятия. Как сообщили в надзорном ведомстве, с признаками отравления были госпитализированы 29 человек. «Вечером 28 июля с признаками отравления … госпитализированы 29 работников предприятия Красногорска. Все … почувствовали недомогание после обеда в рабочей столовой», — сообщает прокуратура Московской области в своем telegram-канале. Красногорская городская прокуратура, которой поручена проверка, установит все обстоятельства произошедшего. Ответственным за организацию питания работников будет дана оценка. На месте происшествия работает Красногорский городской прокурор Сергей Молочков. Как ранее сообщал telegram-канал 112, речь идет о предприятии «Союзснаб». По данным канала, недомогание после приема пищи почувствовали 37 человек.

Прокуратура подмосковного Красногорска начала проверку по факту массового отравления работников одного предприятия. Как сообщили в надзорном ведомстве, с признаками отравления были госпитализированы 29 человек. «Вечером 28 июля с признаками отравления … госпитализированы 29 работников предприятия Красногорска. Все … почувствовали недомогание после обеда в рабочей столовой», — сообщает прокуратура Московской области в своем telegram-канале. Красногорская городская прокуратура, которой поручена проверка, установит все обстоятельства произошедшего. Ответственным за организацию питания работников будет дана оценка. На месте происшествия работает Красногорский городской прокурор Сергей Молочков. Как ранее сообщал telegram-канал 112, речь идет о предприятии «Союзснаб». По данным канала, недомогание после приема пищи почувствовали 37 человек.