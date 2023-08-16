Балицкий: ВСУ отказываются наступать даже под угрозой расстрела

16 августа 2023 в 22:28 Размер текста - 17 +

Евгений Балицкий заявил, что у ВСУ кончаются «высокомотивированные бандеровцы» Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине За отказ идти в наступление украинских бойцов расстреливает собственное командование. Об этом сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий. По его словам, украинские солдаты плачут, чтобы не участвовать в наступлении. «Ребята, которых силой с улиц забрала нацистская власть в интересах британской короны, они не хотят воевать. <…> Это становится таким массовым явлением, что даже не боятся расстрелов, которые мы фиксируем, а иногда даже видим с квадрокоптеров», — заявил Балицкий в эфире «Первого канала». Он отметил, что по частотам можно услышать плач, стоны и мольбы украинских солдат, которые не хотят принимать участие в наступательных действиях. По его словам, у ВСУ кончаются «высокомотивированные бандеровцы». Ранее врио губернатора Запорожской области заявил, что два аэромобильных батальона Украины из-за низкого морального состояния отказались проводить контрнаступление. Таких оказалось порядка 500 человек. По данным Балицкого, только за ночь на запорожском направлении киевский режим потерял около 132 бойцов, передает телеканал 360.

За отказ идти в наступление украинских бойцов расстреливает собственное командование. Об этом сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий. По его словам, украинские солдаты плачут, чтобы не участвовать в наступлении. «Ребята, которых силой с улиц забрала нацистская власть в интересах британской короны, они не хотят воевать. <…> Это становится таким массовым явлением, что даже не боятся расстрелов, которые мы фиксируем, а иногда даже видим с квадрокоптеров», — заявил Балицкий в эфире «Первого канала». Он отметил, что по частотам можно услышать плач, стоны и мольбы украинских солдат, которые не хотят принимать участие в наступательных действиях. По его словам, у ВСУ кончаются «высокомотивированные бандеровцы». Ранее врио губернатора Запорожской области заявил, что два аэромобильных батальона Украины из-за низкого морального состояния отказались проводить контрнаступление. Таких оказалось порядка 500 человек. По данным Балицкого, только за ночь на запорожском направлении киевский режим потерял около 132 бойцов, передает телеканал 360.