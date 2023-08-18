Канада наложила санкции против трех московских судов

Канада ввела санкции против Басманного, Хамовнического и городского суда Москвы
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Приговор Нафису Фаттахову. Магнитогорск, приговор, фемида, правосудие, суд
Канада ввела санкции против российских судов Фото:

Канада ввела санкции в отношении трех судов Москвы. Ограничения введены против Басманного, Хамовнического судов, а также Московского городского суда.

«Этими субъектами [в отношении которых введены санкции] являются два районных суда, находящихся под федеральным контролем, под надзором Московского городского суда», — сообщается на сайте правительства Канады. Причиной введения ограничительных мер стало вынесение приговоров этими судами в адрес российских политиков. Кроме того санкции были введены против 15 физических лиц.

Оттава вводила санкции против российских компаний, а также представителей культурной отрасли РФ 20 июля. Тогда вместе с Канадой ограничения вводили США и Евросоюз.

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Канада ввела санкции в отношении трех судов Москвы. Ограничения введены против Басманного, Хамовнического судов, а также Московского городского суда. «Этими субъектами [в отношении которых введены санкции] являются два районных суда, находящихся под федеральным контролем, под надзором Московского городского суда», — сообщается на сайте правительства Канады. Причиной введения ограничительных мер стало вынесение приговоров этими судами в адрес российских политиков. Кроме того санкции были введены против 15 физических лиц. Оттава вводила санкции против российских компаний, а также представителей культурной отрасли РФ 20 июля. Тогда вместе с Канадой ограничения вводили США и Евросоюз.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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