Канада наложила санкции против трех московских судов

Канада ввела санкции в отношении трех судов Москвы. Ограничения введены против Басманного, Хамовнического судов, а также Московского городского суда.
«Этими субъектами [в отношении которых введены санкции] являются два районных суда, находящихся под федеральным контролем, под надзором Московского городского суда», — сообщается на сайте правительства Канады. Причиной введения ограничительных мер стало вынесение приговоров этими судами в адрес российских политиков. Кроме того санкции были введены против 15 физических лиц.
Оттава вводила санкции против российских компаний, а также представителей культурной отрасли РФ 20 июля. Тогда вместе с Канадой ограничения вводили США и Евросоюз.
Канада ввела санкции в отношении трех судов Москвы. Ограничения введены против Басманного, Хамовнического судов, а также Московского городского суда. «Этими субъектами [в отношении которых введены санкции] являются два районных суда, находящихся под федеральным контролем, под надзором Московского городского суда», — сообщается на сайте правительства Канады. Причиной введения ограничительных мер стало вынесение приговоров этими судами в адрес российских политиков. Кроме того санкции были введены против 15 физических лиц. Оттава вводила санкции против российских компаний, а также представителей культурной отрасли РФ 20 июля. Тогда вместе с Канадой ограничения вводили США и Евросоюз.