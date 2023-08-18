Канада наложила санкции против трех московских судов Канада ввела санкции против Басманного, Хамовнического и городского суда Москвы 18 августа 2023 в 19:15 Размер текста - 17 + Канада ввела санкции против российских судов Фото: Илья Московец © URA.RU Канада ввела санкции в отношении трех судов Москвы. Ограничения введены против Басманного, Хамовнического судов, а также Московского городского суда. «Этими субъектами [в отношении которых введены санкции] являются два районных суда, находящихся под федеральным контролем, под надзором Московского городского суда», — сообщается на сайте правительства Канады. Причиной введения ограничительных мер стало вынесение приговоров этими судами в адрес российских политиков. Кроме того санкции были введены против 15 физических лиц. Оттава вводила санкции против российских компаний, а также представителей культурной отрасли РФ 20 июля. Тогда вместе с Канадой ограничения вводили США и Евросоюз. Канада ввела санкции в отношении трех судов Москвы. Ограничения введены против Басманного, Хамовнического судов, а также Московского городского суда. «Этими субъектами [в отношении которых введены санкции] являются два районных суда, находящихся под федеральным контролем, под надзором Московского городского суда», — сообщается на сайте правительства Канады. Причиной введения ограничительных мер стало вынесение приговоров этими судами в адрес российских политиков. Кроме того санкции были введены против 15 физических лиц. Оттава вводила санкции против российских компаний, а также представителей культурной отрасли РФ 20 июля. Тогда вместе с Канадой ограничения вводили США и Евросоюз. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям