Канада ввела санкции против Любимовой и Фалькова

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Валерий Фальков. Екатеринбург, фальков валерий
Валерий Фальков попал в санкционный список Канады Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

Глава Минобрнауки России Валерий Фальков и глава Минкультуры РФ Ольга Любимова внесены в санкционный список Канады. Об этом рассказали в канадском правительстве.

«В канадский санкционный список попали Валерий Фальков и Ольга Любимова», — сообщается на официальном сайте правительства Канады. Там добавили, что санкции также были введены и непосредственно в отношении министерства культуры РФ и министерства науки и высшего образования РФ.

Читайте URA RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Глава Минобрнауки России Валерий Фальков и глава Минкультуры РФ Ольга Любимова внесены в санкционный список Канады. Об этом рассказали в канадском правительстве. «В канадский санкционный список попали Валерий Фальков и Ольга Любимова», — сообщается на официальном сайте правительства Канады. Там добавили, что санкции также были введены и непосредственно в отношении министерства культуры РФ и министерства науки и высшего образования РФ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...