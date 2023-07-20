Канада ввела санкции против Любимовой и Фалькова

Глава Минобрнауки России Валерий Фальков и глава Минкультуры РФ Ольга Любимова внесены в санкционный список Канады. Об этом рассказали в канадском правительстве.
«В канадский санкционный список попали Валерий Фальков и Ольга Любимова», — сообщается на официальном сайте правительства Канады. Там добавили, что санкции также были введены и непосредственно в отношении министерства культуры РФ и министерства науки и высшего образования РФ.
Глава Минобрнауки России Валерий Фальков и глава Минкультуры РФ Ольга Любимова внесены в санкционный список Канады. Об этом рассказали в канадском правительстве. «В канадский санкционный список попали Валерий Фальков и Ольга Любимова», — сообщается на официальном сайте правительства Канады. Там добавили, что санкции также были введены и непосредственно в отношении министерства культуры РФ и министерства науки и высшего образования РФ.