Канада ввела санкции против Любимовой и Фалькова 20 июля 2023 в 19:47 Размер текста - 17 + Валерий Фальков попал в санкционный список Канады Фото: Московец Илья © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Глава Минобрнауки России Валерий Фальков и глава Минкультуры РФ Ольга Любимова внесены в санкционный список Канады. Об этом рассказали в канадском правительстве. «В канадский санкционный список попали Валерий Фальков и Ольга Любимова», — сообщается на официальном сайте правительства Канады. Там добавили, что санкции также были введены и непосредственно в отношении министерства культуры РФ и министерства науки и высшего образования РФ. Глава Минобрнауки России Валерий Фальков и глава Минкультуры РФ Ольга Любимова внесены в санкционный список Канады. Об этом рассказали в канадском правительстве. «В канадский санкционный список попали Валерий Фальков и Ольга Любимова», — сообщается на официальном сайте правительства Канады. Там добавили, что санкции также были введены и непосредственно в отношении министерства культуры РФ и министерства науки и высшего образования РФ. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям