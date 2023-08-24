«Детский мир» ограничил цены на школьные товары перед 1 сентября

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«Детский мир» вернул цены на детские товары на уровень 2021 года Фото:

Крупнейшая российская сеть детских товаров «Детский мир» зафиксировала цены на ряд школьных товаров перед 1 сентября. Об этом сообщила Федеральная антимонопольная служба (ФАС).

«По предложению ФАС „Детский мир“ принял ряд мер для повышения доступности школьных товаров перед началом учебного года. Зафиксировал цены на отдельные позиции школьной формы и одежды сезона осень-зима 2023/2024, а также канцелярских принадлежностей, товаров для школы и детского творчества», — сообщила ФАС в официальном telegram-канале.

Кроме того, сеть снизила стоимость отдельных категорий товаров и сохранила цены на школьный ассортимент на уровне 2021 года. При этом ФАС продолжит контролировать соблюдение «Детским миром» всех обязательств.

Ранее в России подсчитали стоимость набора товаров для школы в 2023 году. Минимальные траты родителей на сборы детей в школу в среднем составили 9,5 тысячи рублей.

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Крупнейшая российская сеть детских товаров «Детский мир» зафиксировала цены на ряд школьных товаров перед 1 сентября. Об этом сообщила Федеральная антимонопольная служба (ФАС). «По предложению ФАС „Детский мир“ принял ряд мер для повышения доступности школьных товаров перед началом учебного года. Зафиксировал цены на отдельные позиции школьной формы и одежды сезона осень-зима 2023/2024, а также канцелярских принадлежностей, товаров для школы и детского творчества», — сообщила ФАС в официальном telegram-канале. Кроме того, сеть снизила стоимость отдельных категорий товаров и сохранила цены на школьный ассортимент на уровне 2021 года. При этом ФАС продолжит контролировать соблюдение «Детским миром» всех обязательств. Ранее в России подсчитали стоимость набора товаров для школы в 2023 году. Минимальные траты родителей на сборы детей в школу в среднем составили 9,5 тысячи рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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