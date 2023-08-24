«Детский мир» ограничил цены на школьные товары перед 1 сентября

Крупнейшая российская сеть детских товаров «Детский мир» зафиксировала цены на ряд школьных товаров перед 1 сентября. Об этом сообщила Федеральная антимонопольная служба (ФАС).
«По предложению ФАС „Детский мир“ принял ряд мер для повышения доступности школьных товаров перед началом учебного года. Зафиксировал цены на отдельные позиции школьной формы и одежды сезона осень-зима 2023/2024, а также канцелярских принадлежностей, товаров для школы и детского творчества», — сообщила ФАС в официальном
Кроме того, сеть снизила стоимость отдельных категорий товаров и сохранила цены на школьный ассортимент на уровне 2021 года. При этом ФАС продолжит контролировать соблюдение «Детским миром» всех обязательств.
Ранее в России подсчитали стоимость набора товаров для школы в 2023 году. Минимальные траты родителей на сборы детей в школу в среднем составили 9,5 тысячи рублей.
Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.