В Нижегородской области завотделения ЦРБ продавал лекарства для онкобольных

В Нижегородской области задержали заведующего отделением онкологии Семенновской ЦРБ Олега Тюкалова. Об этом сообщает telegram-канал Baza. По данным авторов поста, он продавал лекарства, предназначенные для тяжелобольных, на черном рынке.
«В Нижегородской области задержали заведующего отделением онкологии Семеновской ЦРБ. По версии следствия, он воровал лекарства для тяжело больных пациентов и продавал их на черном рынке», — пишет telegram-канал. По данным авторов поста, врач поручал медсестрам колоть безнадежно больным пациентам физраствор вместо предназначенных лекарств.
Как сообщили источники telegram-канала, задержанный уже дал показания и признался, что действительно давал медсестрам такие указания. Однако, как объяснил Тюкалов, делал он это, чтобы сохранить ампулы с лекарствами для пациентов, которым еще можно помочь.
URA.RU направило запрос в Минздрав по региону для подтверждения информации. На данный момент ответ не поступил.
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