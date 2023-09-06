Чехия разрешила российским спортсменам выступать на территории страны

06 сентября 2023 в 23:20 Размер текста - 17 +

Правительство Чехии разрешило спортсменам из России и Белоруссии выступать на территории страны Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Правительство Чехии разрешило белорусским и российским спортсменам выступать на территории страны, если будут соблюдать ряд условий. Такое заявление сделал премьер-министр Чехии Петр Фиалы. «Россияне и белорусы будут допущены до выступлений в Чехии, если формально не представляют страну и являются атлетами клубов, базирующихся не в России или Белоруссии», цитирует sport.cz слова Фиалы. По данным премьер-министра, спортсмены из России и Белоруссии не должны проявлять поддержку спецоперации во время спортивных мероприятий и использовать в ходе соревнований символику своих государств. Отмечается, что спортсмены не должны поддерживать СВО во время пребывания в стране и использовать государственную символику. Ранее российской теннисистке был запрещен въезд в Чехию, где она планировала участвовать в турнире Женской теннисной ассоциации (WTA). 28 июля она была вынуждена покинуть страну. Также на турнир не смогли попасть другие спортсмены из России и Белоруссии.

Правительство Чехии разрешило белорусским и российским спортсменам выступать на территории страны, если будут соблюдать ряд условий. Такое заявление сделал премьер-министр Чехии Петр Фиалы. «Россияне и белорусы будут допущены до выступлений в Чехии, если формально не представляют страну и являются атлетами клубов, базирующихся не в России или Белоруссии», цитирует sport.cz слова Фиалы. По данным премьер-министра, спортсмены из России и Белоруссии не должны проявлять поддержку спецоперации во время спортивных мероприятий и использовать в ходе соревнований символику своих государств. Отмечается, что спортсмены не должны поддерживать СВО во время пребывания в стране и использовать государственную символику. Ранее российской теннисистке был запрещен въезд в Чехию, где она планировала участвовать в турнире Женской теннисной ассоциации (WTA). 28 июля она была вынуждена покинуть страну. Также на турнир не смогли попасть другие спортсмены из России и Белоруссии.