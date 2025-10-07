Илон Маск впервые расскажет о чипировании людей

Neuralink впервые опубликует исследование о чипировании людей
Neuralink впервые опубликует исследование о чипировании людей
Neuralink впервые опубликует исследование о чипировании людей

Компания Neuralink Илона Маска впервые готовится к публикации научного исследования, посвященного чипированию людей. Материал с данными о первых пациентах с мозговыми имплантами направлен в авторитетный медицинский журнал.

«У Neuralink есть видение того, как использовать связь практически для любого человека, которому это может понадобиться», — заявил президент Неврологического института Барроу Майкл Лоутон, передает Bloomberg. Исследование содержит информацию о первых трех пациентах, получивших мозговой имплант. Согласно открытым данным, всего компания уже прочипировала 12 человек, однако до сих пор не публиковала результаты в рецензируемых научных журналах.

Публикация позволит независимым экспертам оценить реальные успехи стартапа. При этом в Neuralink подчеркивают, что технология пока предназначена только для пациентов с ограниченными возможностями, а не для здоровых людей.

Годом ранее сообщалось, что в истории появился первый человек , который успешно прошел процедуру по вживлению импланта Neuralink в головной мозг. Об этом заявил американский бизнесмен Илон Маск.

