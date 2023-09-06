Профсоюзы предостерегли матерей от рисков, связанных с низкими доходами

В России около четверти одиноких матерей с одним ребенком и порядка половины женщин с тремя детьми имеют среднедушевой доход менее 15 тысяч рублей на каждого члена семьи. Поэтому многие замужние женщины готовы мириться с нарушением своих трудовых прав и терпеть насилие в семье, чтобы не терять средства к существованию. Об этом говорится в исследовании Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР).
«Доходы российских женщин, работающих и самостоятельно воспитывающих двух и больше детей, настолько малы, что можно полагать, что российские женщины, осознавая невозможность достойно зарабатывать, будут избегать развода даже в случае домашнего насилия. Они также будут избегать увольнения в случае нарушений трудовых прав», — цитирует авторов исследования «Соблюдение трудовых прав женщин России» РБК.
По результатам опроса ФНПР, который был проведен в мае среди 23,5 тысячи женщин возрастом от 26 до 60 лет, доходы одиноких женщин без мужа с одним ребенком оказались выше, чем в среднем по всей выборке. Порядка 45,7% семей имеют среднедушевой доход от 15 до 30 тысяч рублей, а 24,5% получают менее 15 тысяч рублей на члена семьи. Однако в семьях, где одинокая мать растит трех и более детей, доходы на каждого члена семьи ниже: 44% получают меньше 15 тысяч рублей, 39% — от 15 до 30 тысяч рублей.
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