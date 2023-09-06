Профсоюзы предостерегли матерей от рисков, связанных с низкими доходами

ФНПР: низкий доход заставляет женщин мириться с домашним насилием

07 сентября 2023 в 02:27 Размер текста - 17 +

Женщины боятся потерять средства на детей и вынуждены терпеть насилие и нарушение прав Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В России около четверти одиноких матерей с одним ребенком и порядка половины женщин с тремя детьми имеют среднедушевой доход менее 15 тысяч рублей на каждого члена семьи. Поэтому многие замужние женщины готовы мириться с нарушением своих трудовых прав и терпеть насилие в семье, чтобы не терять средства к существованию. Об этом говорится в исследовании Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР). «Доходы российских женщин, работающих и самостоятельно воспитывающих двух и больше детей, настолько малы, что можно полагать, что российские женщины, осознавая невозможность достойно зарабатывать, будут избегать развода даже в случае домашнего насилия. Они также будут избегать увольнения в случае нарушений трудовых прав», — цитирует авторов исследования «Соблюдение трудовых прав женщин России» РБК. По результатам опроса ФНПР, который был проведен в мае среди 23,5 тысячи женщин возрастом от 26 до 60 лет, доходы одиноких женщин без мужа с одним ребенком оказались выше, чем в среднем по всей выборке. Порядка 45,7% семей имеют среднедушевой доход от 15 до 30 тысяч рублей, а 24,5% получают менее 15 тысяч рублей на члена семьи. Однако в семьях, где одинокая мать растит трех и более детей, доходы на каждого члена семьи ниже: 44% получают меньше 15 тысяч рублей, 39% — от 15 до 30 тысяч рублей. Ранее консультант по семейному праву рассказал, как распознать домашнее насилие. Кроме того, юрист Людмила Александрова назвала два официальных способа снизить размер алиментов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В России около четверти одиноких матерей с одним ребенком и порядка половины женщин с тремя детьми имеют среднедушевой доход менее 15 тысяч рублей на каждого члена семьи. Поэтому многие замужние женщины готовы мириться с нарушением своих трудовых прав и терпеть насилие в семье, чтобы не терять средства к существованию. Об этом говорится в исследовании Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР). «Доходы российских женщин, работающих и самостоятельно воспитывающих двух и больше детей, настолько малы, что можно полагать, что российские женщины, осознавая невозможность достойно зарабатывать, будут избегать развода даже в случае домашнего насилия. Они также будут избегать увольнения в случае нарушений трудовых прав», — цитирует авторов исследования «Соблюдение трудовых прав женщин России» РБК. По результатам опроса ФНПР, который был проведен в мае среди 23,5 тысячи женщин возрастом от 26 до 60 лет, доходы одиноких женщин без мужа с одним ребенком оказались выше, чем в среднем по всей выборке. Порядка 45,7% семей имеют среднедушевой доход от 15 до 30 тысяч рублей, а 24,5% получают менее 15 тысяч рублей на члена семьи. Однако в семьях, где одинокая мать растит трех и более детей, доходы на каждого члена семьи ниже: 44% получают меньше 15 тысяч рублей, 39% — от 15 до 30 тысяч рублей. Ранее консультант по семейному праву рассказал, как распознать домашнее насилие. Кроме того, юрист Людмила Александрова назвала два официальных способа снизить размер алиментов.