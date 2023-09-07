Задержанного в США россиянина Клюшина приговорили к девяти годам тюрьмы 07 сентября 2023 в 19:54 Размер текста - 17 + Клюшина приговорили к девяти годам лишения свободы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Россиянина Владислава Клюшина приговорили к девяти годам лишения свободы. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости. «Суд в американском Бостоне приговорил россиянина Клюшина к девяти годам лишения свободы», — сообщил корреспондент. Его слова передает РИА Новости. Клюшин был арестован в кантоне Валлис (Швейцария) 21 марта 2021 года и взят под стражу в ожидании решения суда о его экстрадиции. Его собирались обвинить во вмешательстве в президентские выборы США. Россиянина Владислава Клюшина приговорили к девяти годам лишения свободы. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости. «Суд в американском Бостоне приговорил россиянина Клюшина к девяти годам лишения свободы», — сообщил корреспондент. Его слова передает РИА Новости. Клюшин был арестован в кантоне Валлис (Швейцария) 21 марта 2021 года и взят под стражу в ожидании решения суда о его экстрадиции. Его собирались обвинить во вмешательстве в президентские выборы США. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям