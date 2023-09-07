Задержанного в США россиянина Клюшина приговорили к девяти годам тюрьмы

Клюшина приговорили к девяти годам лишения свободы
Россиянина Владислава Клюшина приговорили к девяти годам лишения свободы. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости.
«Суд в американском Бостоне приговорил россиянина Клюшина к девяти годам лишения свободы», — сообщил корреспондент. Его слова передает РИА Новости.
Клюшин был арестован в кантоне Валлис (Швейцария) 21 марта 2021 года и взят под стражу в ожидании решения суда о его экстрадиции. Его собирались обвинить во вмешательстве в президентские выборы США.
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