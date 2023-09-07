Задержанного в США россиянина Клюшина приговорили к девяти годам тюрьмы

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Судебное заседание по уголовному делу бывшего директора "Курганского лесопожарного центра" Шестакова Михаила. Курган, скамья подсудимых, суд, клетка, конвой, арест, наручники
Клюшина приговорили к девяти годам лишения свободы Фото:

Россиянина Владислава Клюшина приговорили к девяти годам лишения свободы. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости.

«Суд в американском Бостоне приговорил россиянина Клюшина к девяти годам лишения свободы», — сообщил корреспондент. Его слова передает РИА Новости.

Клюшин был арестован в кантоне Валлис (Швейцария) 21 марта 2021 года и взят под стражу в ожидании решения суда о его экстрадиции. Его собирались обвинить во вмешательстве в президентские выборы США.

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Россиянина Владислава Клюшина приговорили к девяти годам лишения свободы. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости. «Суд в американском Бостоне приговорил россиянина Клюшина к девяти годам лишения свободы», — сообщил корреспондент. Его слова передает РИА Новости. Клюшин был арестован в кантоне Валлис (Швейцария) 21 марта 2021 года и взят под стражу в ожидании решения суда о его экстрадиции. Его собирались обвинить во вмешательстве в президентские выборы США.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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