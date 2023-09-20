Власти ЯНАО избавились от убыточного санатория под Тюменью

Санаторий «Дружба-Ямал» купило ООО «Инвеста» из Ленинградской области

20 сентября 2023 в 17:45 Размер текста - 17 +

Власти ЯНАО продали убыточный санаторий в Тюменской области Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Власти ЯНАО продали с торгов оздоровительный центр «Дружба-Ямал» под Тюменью, на содержание которого уходило больше средств, чем он приносил. Покупателем стало ООО «Инвеста», зарегистрированное в Ленинградской области, следует из информации о результатах торгов, опубликованных на электронной площадке «Торги». «Аукцион по продаже „Дружба-Ямал“ признан состоявшимся. Победитель торгов — ООО „Инвеста“. Предложенная цена — 23 миллиона 34 тысячи рублей», — следует из протокола аукциона, опубликованного на сайте «Torgi.gov.ru». Новый владелец приобрел свыше 500 тысяч акций оздоровительного центра по цене 94 рубля за одну акцию. По информации сайта Rusprofile, «Инвеста» зарегистрирована в Тихвинском районе Ленинградской области. Ранее URA.RU рассказало, что санаторий пытались продать с 2019 года. В 2021 году за него хотели выручить 31 миллион 800 тысяч рублей, но желающих приобрести актив не нашлось. По итогам первого квартала 2021 года убытки от содержания центра составили 2 миллиона 600 тысяч рублей. Правительство округа предприняло более десяти попыток избавиться от него.

Власти ЯНАО продали с торгов оздоровительный центр «Дружба-Ямал» под Тюменью, на содержание которого уходило больше средств, чем он приносил. Покупателем стало ООО «Инвеста», зарегистрированное в Ленинградской области, следует из информации о результатах торгов, опубликованных на электронной площадке «Торги». «Аукцион по продаже „Дружба-Ямал“ признан состоявшимся. Победитель торгов — ООО „Инвеста“. Предложенная цена — 23 миллиона 34 тысячи рублей», — следует из протокола аукциона, опубликованного на сайте «Torgi.gov.ru». Новый владелец приобрел свыше 500 тысяч акций оздоровительного центра по цене 94 рубля за одну акцию. По информации сайта Rusprofile, «Инвеста» зарегистрирована в Тихвинском районе Ленинградской области. Ранее URA.RU рассказало, что санаторий пытались продать с 2019 года. В 2021 году за него хотели выручить 31 миллион 800 тысяч рублей, но желающих приобрести актив не нашлось. По итогам первого квартала 2021 года убытки от содержания центра составили 2 миллиона 600 тысяч рублей. Правительство округа предприняло более десяти попыток избавиться от него.