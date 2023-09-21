Торговая сеть из Кургана ограничила цены в Челябинской области

21 сентября 2023 в 15:45 Размер текста - 17 +

Ограничение ценовой наценки рассчитано на три года Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Торговая сеть из Кургана, работающая и на территории Челябинской области, ограничила наценку на социально-значимые товары в регионе. Об этом URA.RU сообщили в пресс-центре областного УФАС. «Первая в регионе торговая сеть подписала декларацию о намерениях по добровольному ограничению на территории Челябинской области торговых наценок на отдельные виды продовольственных товаров первой необходимости. Ретейлер обязуется устанавливать в своих магазинах наценки на продовольственные товары из перечня социально значимых на уровне не выше 10%, а также обеспечивать наличие этих товаров на полках», — сообщили в пресс-центре ведомства. В перечень продукции с ограниченной наценкой вошли отдельные позиции 12 категорий товаров: куры, сливочное масло, молоко, яйца, сахар, хлеб, а также основные виды овощей. Компания намерена исполнять декларацию в течение трех лет. По данным сервиса 2Gis, в Челябинске у подписавшей декларацию сети работают четыре магазина. Еще три магазина сети есть в Копейске и один — в селе Миасском.

Торговая сеть из Кургана, работающая и на территории Челябинской области, ограничила наценку на социально-значимые товары в регионе. Об этом URA.RU сообщили в пресс-центре областного УФАС. «Первая в регионе торговая сеть подписала декларацию о намерениях по добровольному ограничению на территории Челябинской области торговых наценок на отдельные виды продовольственных товаров первой необходимости. Ретейлер обязуется устанавливать в своих магазинах наценки на продовольственные товары из перечня социально значимых на уровне не выше 10%, а также обеспечивать наличие этих товаров на полках», — сообщили в пресс-центре ведомства. В перечень продукции с ограниченной наценкой вошли отдельные позиции 12 категорий товаров: куры, сливочное масло, молоко, яйца, сахар, хлеб, а также основные виды овощей. Компания намерена исполнять декларацию в течение трех лет. По данным сервиса 2Gis, в Челябинске у подписавшей декларацию сети работают четыре магазина. Еще три магазина сети есть в Копейске и один — в селе Миасском.