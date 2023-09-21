Торговая сеть из Кургана ограничила цены в Челябинской области

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Рейд в магазины городов Челябинск и Копейск. Челябинск, покупатель, продукты, хлеб, супермаркет, продуктовая корзина, магазин
Ограничение ценовой наценки рассчитано на три года Фото:

Торговая сеть из Кургана, работающая и на территории Челябинской области, ограничила наценку на социально-значимые товары в регионе. Об этом URA.RU сообщили в пресс-центре областного УФАС.

«Первая в регионе торговая сеть подписала декларацию о намерениях по добровольному ограничению на территории Челябинской области торговых наценок на отдельные виды продовольственных товаров первой необходимости. Ретейлер обязуется устанавливать в своих магазинах наценки на продовольственные товары из перечня социально значимых на уровне не выше 10%, а также обеспечивать наличие этих товаров на полках», — сообщили в пресс-центре ведомства.

В перечень продукции с ограниченной наценкой вошли отдельные позиции 12 категорий товаров: куры, сливочное масло, молоко, яйца, сахар, хлеб, а также основные виды овощей. Компания намерена исполнять декларацию в течение трех лет.

По данным сервиса 2Gis, в Челябинске у подписавшей декларацию сети работают четыре магазина. Еще три магазина сети есть в Копейске и один — в селе Миасском.

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Торговая сеть из Кургана, работающая и на территории Челябинской области, ограничила наценку на социально-значимые товары в регионе. Об этом URA.RU сообщили в пресс-центре областного УФАС. «Первая в регионе торговая сеть подписала декларацию о намерениях по добровольному ограничению на территории Челябинской области торговых наценок на отдельные виды продовольственных товаров первой необходимости. Ретейлер обязуется устанавливать в своих магазинах наценки на продовольственные товары из перечня социально значимых на уровне не выше 10%, а также обеспечивать наличие этих товаров на полках», — сообщили в пресс-центре ведомства. В перечень продукции с ограниченной наценкой вошли отдельные позиции 12 категорий товаров: куры, сливочное масло, молоко, яйца, сахар, хлеб, а также основные виды овощей. Компания намерена исполнять декларацию в течение трех лет. По данным сервиса 2Gis, в Челябинске у подписавшей декларацию сети работают четыре магазина. Еще три магазина сети есть в Копейске и один — в селе Миасском.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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