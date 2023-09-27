«Коммерсант»: два оперативника угрозыска попались на взятках от черных риелторов

27 сентября 2023 в 22:44 Размер текста - 17 +

Бывшие оперативники уголовного розыска обвиняются во взятке свыше 1,7 миллиона рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Санкт-Петербурге обвинили в получении взятки двух бывших оперуполномоченных уголовного розыска. Они получали деньги от черных риелторов. Об этом сообщает газета «Коммерсант». «В отношении майоров петербургской полиции Алексея Бабина и Алексея Касапу было возбуждено уголовное дело по факту получения взятки в особо крупном размере, совершенном группой лиц по предварительному сговору», — пишет газета. Там отмечают, что взятка составляла более 1,7 миллиона рублей, а также два смартфона, общая стоимость которых свыше 160 тысяч рублей. По версии следствия, майоры покрывали мошенников, которые забирали квартиры у жителей обманным путем, а затем их продавали. За взятку Бабин и Касапу предложили преступникам не проводить обыски и не давать информацию о них следствию. Ранее в Москве врио начальника ОМВД по району Новогиреево Владимира Пюрвеева задержали по делу о взяточничестве. Подполковник был задержан в ходе оперативного эксперимента, сумма взятки составила 250 тысяч рублей, передает RT.

В Санкт-Петербурге обвинили в получении взятки двух бывших оперуполномоченных уголовного розыска. Они получали деньги от черных риелторов. Об этом сообщает газета «Коммерсант». «В отношении майоров петербургской полиции Алексея Бабина и Алексея Касапу было возбуждено уголовное дело по факту получения взятки в особо крупном размере, совершенном группой лиц по предварительному сговору», — пишет газета. Там отмечают, что взятка составляла более 1,7 миллиона рублей, а также два смартфона, общая стоимость которых свыше 160 тысяч рублей. По версии следствия, майоры покрывали мошенников, которые забирали квартиры у жителей обманным путем, а затем их продавали. За взятку Бабин и Касапу предложили преступникам не проводить обыски и не давать информацию о них следствию. Ранее в Москве врио начальника ОМВД по району Новогиреево Владимира Пюрвеева задержали по делу о взяточничестве. Подполковник был задержан в ходе оперативного эксперимента, сумма взятки составила 250 тысяч рублей, передает RT.