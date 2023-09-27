«Коммерсант»: два оперативника угрозыска попались на взятках от черных риелторов

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Бывшие оперативники уголовного розыска обвиняются во взятке свыше 1,7 миллиона рублей Фото:

В Санкт-Петербурге обвинили в получении взятки двух бывших оперуполномоченных уголовного розыска. Они получали деньги от черных риелторов. Об этом сообщает газета «Коммерсант».

«В отношении майоров петербургской полиции Алексея Бабина и Алексея Касапу было возбуждено уголовное дело по факту получения взятки в особо крупном размере, совершенном группой лиц по предварительному сговору», — пишет газета. Там отмечают, что взятка составляла более 1,7 миллиона рублей, а также два смартфона, общая стоимость которых свыше 160 тысяч рублей.

По версии следствия, майоры покрывали мошенников, которые забирали квартиры у жителей обманным путем, а затем их продавали. За взятку Бабин и Касапу предложили преступникам не проводить обыски и не давать информацию о них следствию.

Ранее в Москве врио начальника ОМВД по району Новогиреево Владимира Пюрвеева задержали по делу о взяточничестве. Подполковник был задержан в ходе оперативного эксперимента, сумма взятки составила 250 тысяч рублей, передает RT.

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В Санкт-Петербурге обвинили в получении взятки двух бывших оперуполномоченных уголовного розыска. Они получали деньги от черных риелторов. Об этом сообщает газета «Коммерсант». «В отношении майоров петербургской полиции Алексея Бабина и Алексея Касапу было возбуждено уголовное дело по факту получения взятки в особо крупном размере, совершенном группой лиц по предварительному сговору», — пишет газета. Там отмечают, что взятка составляла более 1,7 миллиона рублей, а также два смартфона, общая стоимость которых свыше 160 тысяч рублей. По версии следствия, майоры покрывали мошенников, которые забирали квартиры у жителей обманным путем, а затем их продавали. За взятку Бабин и Касапу предложили преступникам не проводить обыски и не давать информацию о них следствию. Ранее в Москве врио начальника ОМВД по району Новогиреево Владимира Пюрвеева задержали по делу о взяточничестве. Подполковник был задержан в ходе оперативного эксперимента, сумма взятки составила 250 тысяч рублей, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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