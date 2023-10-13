Путин не планирует говорить с Нетаньяху

В планах Владимира Путина нет разговора с премьер-министром Израиля
новость из сюжетаВооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа
Президент России Владимир Путин не планирует связываться и общаться с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху в связи с обострением конфликта израильской и палестинской стороны. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Разговора с Нетаньяху пока нет в планах Путина», — сказал Дмитрий Песков. Его слова передает ТАСС.
Последний разговор двух лидеров состоялся в феврале 2023 года. Нетаньяху тогда заявлял, что нашел с российским президентом компромисс по Ближнему Востоку. По словам премьер-министра, лидеры решили «оставить друг друга в покое» и не угрожать интересам друг друга.
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