Путин не планирует говорить с Нетаньяху

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Владимир Путин на Третьей Международной олимпиаде по финансовой безопасности. Сочи, путин владимир
В планах Владимира Путина нет разговора с премьер-министром Израиля Фото:
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Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Президент России Владимир Путин не планирует связываться и общаться с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху в связи с обострением конфликта израильской и палестинской стороны. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Разговора с Нетаньяху пока нет в планах Путина», — сказал Дмитрий Песков. Его слова передает ТАСС.

Последний разговор двух лидеров состоялся в феврале 2023 года. Нетаньяху тогда заявлял, что нашел с российским президентом компромисс по Ближнему Востоку. По словам премьер-министра, лидеры решили «оставить друг друга в покое» и не угрожать интересам друг друга.

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Президент России Владимир Путин не планирует связываться и общаться с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху в связи с обострением конфликта израильской и палестинской стороны. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Разговора с Нетаньяху пока нет в планах Путина», — сказал Дмитрий Песков. Его слова передает ТАСС. Последний разговор двух лидеров состоялся в феврале 2023 года. Нетаньяху тогда заявлял, что нашел с российским президентом компромисс по Ближнему Востоку. По словам премьер-министра, лидеры решили «оставить друг друга в покое» и не угрожать интересам друг друга.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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