Путин не планирует говорить с Нетаньяху 13 октября 2023 в 17:34 Размер текста - 17 + В планах Владимира Путина нет разговора с премьер-министром Израиля Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Президент России Владимир Путин не планирует связываться и общаться с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху в связи с обострением конфликта израильской и палестинской стороны. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Разговора с Нетаньяху пока нет в планах Путина», — сказал Дмитрий Песков. Его слова передает ТАСС. Последний разговор двух лидеров состоялся в феврале 2023 года. Нетаньяху тогда заявлял, что нашел с российским президентом компромисс по Ближнему Востоку. По словам премьер-министра, лидеры решили «оставить друг друга в покое» и не угрожать интересам друг друга. Президент России Владимир Путин не планирует связываться и общаться с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху в связи с обострением конфликта израильской и палестинской стороны. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Разговора с Нетаньяху пока нет в планах Путина», — сказал Дмитрий Песков. Его слова передает ТАСС. Последний разговор двух лидеров состоялся в феврале 2023 года. Нетаньяху тогда заявлял, что нашел с российским президентом компромисс по Ближнему Востоку. По словам премьер-министра, лидеры решили «оставить друг друга в покое» и не угрожать интересам друг друга. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям