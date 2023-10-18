NYT: США потеряли свое влияние на Ближнем Востоке

18 октября 2023 в 10:00 Размер текста - 17 +

США понесли репутационный ущерб на Ближнем Востоке Фото: Official White House / Adam Schultz новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа США потеряли свой авторитет на Ближнем Востоке после удара по больнице в Секторе Газа в ночь на 18 октября. Об этом заявила научный сотрудник Вашингтонского института Ближнего Востока Хафса Халава. По словам специалиста, США несут ответственность за удары Израиля по Газе. И несмотря на осуждение атаки американским президентом Джо Байденом, Вашингтону уже был нанесен репутационный ущерб. «У американцев нулевой моральный авторитет в этом регионе», — сказала Хафса Халава. Ее слова передает The New York Times. Она также напомнила, как американские военные участвовали в борьбе против иракских повстанцев в 2004 году. Специалист заявила, что это была одна из самых кровавых битв за последние десятилетия, и бойцы США охотно передают этот опыт израильским силам. Конфликт Израиля и Палестины обострился 7 октября. За время военных столкновений ЦАХАЛа и боевиков движения ХАМАС пострадало немало мирных граждан. В ночь на 18 октября стало известно о ракетном ударе по баптистской больнице в Газе, который унес жизни более 800 человек, передает телеканал 360. Страны Ближнего Востока обвинили в случившемся Израиль. Однако Иерусалим утверждает, что причиной взрыва в больнице стала неудачно запущенная ракета ХАМАС. Позже зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев возложил ответственность на США , которые зарабатывают на всех военных конфликтах, передает Pravda.Ru. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

США потеряли свой авторитет на Ближнем Востоке после удара по больнице в Секторе Газа в ночь на 18 октября. Об этом заявила научный сотрудник Вашингтонского института Ближнего Востока Хафса Халава. По словам специалиста, США несут ответственность за удары Израиля по Газе. И несмотря на осуждение атаки американским президентом Джо Байденом, Вашингтону уже был нанесен репутационный ущерб. «У американцев нулевой моральный авторитет в этом регионе», — сказала Хафса Халава. Ее слова передает The New York Times. Она также напомнила, как американские военные участвовали в борьбе против иракских повстанцев в 2004 году. Специалист заявила, что это была одна из самых кровавых битв за последние десятилетия, и бойцы США охотно передают этот опыт израильским силам. Конфликт Израиля и Палестины обострился 7 октября. За время военных столкновений ЦАХАЛа и боевиков движения ХАМАС пострадало немало мирных граждан. В ночь на 18 октября стало известно о ракетном ударе по баптистской больнице в Газе, который унес жизни более 800 человек, передает телеканал 360. Страны Ближнего Востока обвинили в случившемся Израиль. Однако Иерусалим утверждает, что причиной взрыва в больнице стала неудачно запущенная ракета ХАМАС. Позже зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев возложил ответственность на США, которые зарабатывают на всех военных конфликтах, передает Pravda.Ru.