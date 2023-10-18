NYT: США потеряли свое влияние на Ближнем Востоке

США потеряли свой авторитет на Ближнем Востоке после удара по больнице в Секторе Газа в ночь на 18 октября. Об этом заявила научный сотрудник Вашингтонского института Ближнего Востока Хафса Халава.
По словам специалиста, США несут ответственность за удары Израиля по Газе. И несмотря на осуждение атаки американским президентом Джо Байденом, Вашингтону уже был нанесен репутационный ущерб. «У американцев нулевой моральный авторитет в этом регионе», — сказала Хафса Халава. Ее слова передает The New York Times.
Она также напомнила, как американские военные участвовали в борьбе против иракских повстанцев в 2004 году. Специалист заявила, что это была одна из самых кровавых битв за последние десятилетия, и бойцы США охотно передают этот опыт израильским силам.
Конфликт Израиля и Палестины обострился 7 октября. За время военных столкновений ЦАХАЛа и боевиков движения ХАМАС пострадало немало мирных граждан. В ночь на 18 октября стало известно о ракетном ударе по баптистской больнице в Газе, который унес жизни более 800 человек, передает телеканал 360.
Страны Ближнего Востока обвинили в случившемся Израиль. Однако Иерусалим утверждает, что причиной взрыва в больнице стала неудачно запущенная ракета ХАМАС. Позже зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев возложил ответственность на США, которые зарабатывают на всех военных конфликтах, передает Pravda.Ru.
США потеряли свой авторитет на Ближнем Востоке после удара по больнице в Секторе Газа в ночь на 18 октября. Об этом заявила научный сотрудник Вашингтонского института Ближнего Востока Хафса Халава. По словам специалиста, США несут ответственность за удары Израиля по Газе. И несмотря на осуждение атаки американским президентом Джо Байденом, Вашингтону уже был нанесен репутационный ущерб. «У американцев нулевой моральный авторитет в этом регионе», — сказала Хафса Халава. Ее слова передает The New York Times. Она также напомнила, как американские военные участвовали в борьбе против иракских повстанцев в 2004 году. Специалист заявила, что это была одна из самых кровавых битв за последние десятилетия, и бойцы США охотно передают этот опыт израильским силам. Конфликт Израиля и Палестины обострился 7 октября. За время военных столкновений ЦАХАЛа и боевиков движения ХАМАС пострадало немало мирных граждан. В ночь на 18 октября стало известно о ракетном ударе по баптистской больнице в Газе, который унес жизни более 800 человек, передает телеканал 360. Страны Ближнего Востока обвинили в случившемся Израиль. Однако Иерусалим утверждает, что причиной взрыва в больнице стала неудачно запущенная ракета ХАМАС. Позже зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев возложил ответственность на США, которые зарабатывают на всех военных конфликтах, передает Pravda.Ru.