Путин: Россия и Китай достигли неожиданного результата в торговле

Владимир Путин сообщил о впечатляющих показателях товарооборота РФ и КНР
Достижение Россией и Китаем товарооборота в 200 миллиардов долларов к началу 2024 года действительно впечатляет. Об этом журналистам заявил президент РФ Владимир Путин.
«Тот объем товарооборота, о котором сегодня говорим, реально впечатляет. Ставили задачу добиться 200 миллиардов долларов к 2024 году», — сказал Владимир Путин на пресс-конференции по итогам своего визита в Пекин.
Российский лидер подчеркнул, что мало кто верил в такой результат. Трансляция его выступления проходила на телеканале «Россия 24».
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