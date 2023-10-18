Путин: Россия и Китай достигли неожиданного результата в торговле

Путин: товарооборот между РФ и КНР достиг впечатляющих показателей
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Заседание Госсовета по молодежной политике в Кремле. Москва, путин владимир
Владимир Путин сообщил о впечатляющих показателях товарооборота РФ и КНР Фото:

Достижение Россией и Китаем товарооборота в 200 миллиардов долларов к началу 2024 года действительно впечатляет. Об этом журналистам заявил президент РФ Владимир Путин.

«Тот объем товарооборота, о котором сегодня говорим, реально впечатляет. Ставили задачу добиться 200 миллиардов долларов к 2024 году», — сказал Владимир Путин на пресс-конференции по итогам своего визита в Пекин.

Российский лидер подчеркнул, что мало кто верил в такой результат. Трансляция его выступления проходила на телеканале «Россия 24».

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Достижение Россией и Китаем товарооборота в 200 миллиардов долларов к началу 2024 года действительно впечатляет. Об этом журналистам заявил президент РФ Владимир Путин. «Тот объем товарооборота, о котором сегодня говорим, реально впечатляет. Ставили задачу добиться 200 миллиардов долларов к 2024 году», — сказал Владимир Путин на пресс-конференции по итогам своего визита в Пекин. Российский лидер подчеркнул, что мало кто верил в такой результат. Трансляция его выступления проходила на телеканале «Россия 24».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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