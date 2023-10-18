Путин: Россия и Китай достигли неожиданного результата в торговле

Путин: товарооборот между РФ и КНР достиг впечатляющих показателей

18 октября 2023 в 15:14 Размер текста - 17 +

Владимир Путин сообщил о впечатляющих показателях товарооборота РФ и КНР Фото: Владимир Андреев © URA.RU Достижение Россией и Китаем товарооборота в 200 миллиардов долларов к началу 2024 года действительно впечатляет. Об этом журналистам заявил президент РФ Владимир Путин. «Тот объем товарооборота, о котором сегодня говорим, реально впечатляет. Ставили задачу добиться 200 миллиардов долларов к 2024 году», — сказал Владимир Путин на пресс-конференции по итогам своего визита в Пекин. Российский лидер подчеркнул, что мало кто верил в такой результат. Трансляция его выступления проходила на телеканале «Россия 24».

Достижение Россией и Китаем товарооборота в 200 миллиардов долларов к началу 2024 года действительно впечатляет. Об этом журналистам заявил президент РФ Владимир Путин. «Тот объем товарооборота, о котором сегодня говорим, реально впечатляет. Ставили задачу добиться 200 миллиардов долларов к 2024 году», — сказал Владимир Путин на пресс-конференции по итогам своего визита в Пекин. Российский лидер подчеркнул, что мало кто верил в такой результат. Трансляция его выступления проходила на телеканале «Россия 24».