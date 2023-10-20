«Интерфакс»: Новак готовится запретить экспорт керосина из РФ

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Михаил Мишустин в Минеральных Водах. Минводы, новак александр
По словам Новака, проработка оптимизации цепочки поставок нефтепродуктов поможет избежать завышенной маржинальности Фото:

Вице-премьер РФ Александр Новак на совещании по ситуации на рынке нефтепродуктов заявил о возможном запрете экспорта керосина из России. Об этом сообщил «Интерфаксу» источник, знакомый с протоколом заседания.

Заседание касалось проведения анализа закупки нефтепродуктов сельхозпроизводителями с мелкооптовых баз и через посредников, а также о проработки вопроса оптимизации цепочки поставок нефтепродуктов сельхозпроизводителям, следует из протокол встречи. По словам источника, проработка оптимизации цепочки поставок поможет «исключить завышенную маржинальность у посредников».

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Вице-премьер РФ Александр Новак на совещании по ситуации на рынке нефтепродуктов заявил о возможном запрете экспорта керосина из России. Об этом сообщил «Интерфаксу» источник, знакомый с протоколом заседания. Заседание касалось проведения анализа закупки нефтепродуктов сельхозпроизводителями с мелкооптовых баз и через посредников, а также о проработки вопроса оптимизации цепочки поставок нефтепродуктов сельхозпроизводителям, следует из протокол встречи. По словам источника, проработка оптимизации цепочки поставок поможет «исключить завышенную маржинальность у посредников».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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