«Интерфакс»: Новак готовится запретить экспорт керосина из РФ

20 октября 2023 в 18:27 Размер текста - 17 +

По словам Новака, проработка оптимизации цепочки поставок нефтепродуктов поможет избежать завышенной маржинальности Фото: Владимир Андреев © URA.RU Вице-премьер РФ Александр Новак на совещании по ситуации на рынке нефтепродуктов заявил о возможном запрете экспорта керосина из России. Об этом сообщил «Интерфаксу» источник, знакомый с протоколом заседания. Заседание касалось проведения анализа закупки нефтепродуктов сельхозпроизводителями с мелкооптовых баз и через посредников, а также о проработки вопроса оптимизации цепочки поставок нефтепродуктов сельхозпроизводителям, следует из протокол встречи. По словам источника, проработка оптимизации цепочки поставок поможет «исключить завышенную маржинальность у посредников».

Вице-премьер РФ Александр Новак на совещании по ситуации на рынке нефтепродуктов заявил о возможном запрете экспорта керосина из России. Об этом сообщил «Интерфаксу» источник, знакомый с протоколом заседания. Заседание касалось проведения анализа закупки нефтепродуктов сельхозпроизводителями с мелкооптовых баз и через посредников, а также о проработки вопроса оптимизации цепочки поставок нефтепродуктов сельхозпроизводителям, следует из протокол встречи. По словам источника, проработка оптимизации цепочки поставок поможет «исключить завышенную маржинальность у посредников».