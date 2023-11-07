Пожар в Улан-Удэ на площади 10 тысяч квадратных метров локализован

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Пожар на Ленинградском вокзале в Москве. Москва, мчс, пожарные
Площадь пожара в ТЦ составила порядка 22 тысяч квадратных метров Фото:

Пожар в ТЦ «Гвоздь» в Улан-Удэ локализован. Об этом сообщили в telegram-канале МЧС РФ.

«В Бурятии огнеборцы МЧС России локализовали пожар», — говорится в сообщении. Уточняется, что площадь пожара порядка 22 тысяч квадратных метров. На месте работают 126 огнеборцев и 32 машины.

Ночью 7 ноября в торговом центре в Бурятии загорелась крыша. 6 человек смогли выбраться из ТЦ самостоятельно.

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Пожар в ТЦ «Гвоздь» в Улан-Удэ локализован. Об этом сообщили в telegram-канале МЧС РФ. «В Бурятии огнеборцы МЧС России локализовали пожар», — говорится в сообщении. Уточняется, что площадь пожара порядка 22 тысяч квадратных метров. На месте работают 126 огнеборцев и 32 машины. Ночью 7 ноября в торговом центре в Бурятии загорелась крыша. 6 человек смогли выбраться из ТЦ самостоятельно.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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