Пожар в Улан-Удэ на площади 10 тысяч квадратных метров локализован

Площадь пожара в ТЦ составила порядка 22 тысяч квадратных метров
Пожар в ТЦ «Гвоздь» в Улан-Удэ локализован. Об этом сообщили в telegram-канале МЧС РФ.
«В Бурятии огнеборцы МЧС России локализовали пожар», — говорится в сообщении. Уточняется, что площадь пожара порядка 22 тысяч квадратных метров. На месте работают 126 огнеборцев и 32 машины.
Ночью 7 ноября в торговом центре в Бурятии загорелась крыша. 6 человек смогли выбраться из ТЦ самостоятельно.
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