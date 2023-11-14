Продавцов на маркетплейсах заставят прилагать сертификат качества

15 ноября 2023 в 04:07 Размер текста - 17 +

Штраф за отсутствие у маркетплейсов сертификатов может составить от 40 до 300 тысяч рублей Фото: Денис Моргунов © URA.RU Депутаты хотят заставить маркетплейсы иметь на каждый товар сертификат качества, а также внести ответственность за его отсутствие. Для обсуждения законопроекта 15 ноября в Госдуме соберется специальная рабочая группа. «Покупая в интернет-магазине, любой должен быть защищен от некачественного товара. < > Поскольку Росаккредитация ведет такой реестр, считаю правильным, чтобы на сайтах маркетплейсов в обязательном порядке рядом с карточкой товара была ссылка на этот реестр», — рассказала «Известиям» одна из авторов законопроекта, депутат Татьяна Буцкая. Парламентариям необходимо решить, каким образом они могут обязать маркетплейсы иметь сертификаты, как наказывать в случае его отсутствия и кто будет это контролировать и проверять. О размерах штрафов для нарушителей у депутатов пока нет наработок. Но если судить по аналогии со штрафами в обычных магазинах, то должностным лицам это обойдется в 40 тысяч, а юрлицам — уже в 300 тысяч рублей. Инициативу уже поддержали правительство и профильный комитет. В то же время, пока экспертное сообщество готовится обсуждать проблему в одном из крупнейших маркетплейсов в России считают, что эти обязанности должны быть закреплены именно за продавцами, а не площадкой.

Депутаты хотят заставить маркетплейсы иметь на каждый товар сертификат качества, а также внести ответственность за его отсутствие. Для обсуждения законопроекта 15 ноября в Госдуме соберется специальная рабочая группа. «Покупая в интернет-магазине, любой должен быть защищен от некачественного товара. < > Поскольку Росаккредитация ведет такой реестр, считаю правильным, чтобы на сайтах маркетплейсов в обязательном порядке рядом с карточкой товара была ссылка на этот реестр», — рассказала «Известиям» одна из авторов законопроекта, депутат Татьяна Буцкая. Парламентариям необходимо решить, каким образом они могут обязать маркетплейсы иметь сертификаты, как наказывать в случае его отсутствия и кто будет это контролировать и проверять. О размерах штрафов для нарушителей у депутатов пока нет наработок. Но если судить по аналогии со штрафами в обычных магазинах, то должностным лицам это обойдется в 40 тысяч, а юрлицам — уже в 300 тысяч рублей. Инициативу уже поддержали правительство и профильный комитет. В то же время, пока экспертное сообщество готовится обсуждать проблему в одном из крупнейших маркетплейсов в России считают, что эти обязанности должны быть закреплены именно за продавцами, а не площадкой.