Путин высказался о «вульгарной глобализации»

Путин: вульгарная глобализация ведет к конфликтам

17 ноября 2023 в 19:42 Размер текста - 17 +

Культурная экспансия увеличивает конфликтный потенциал, заявил Владимир Путин Фото: Владимир Андреев © URA.RU Вульгарная глобализация и культурная экспансия являются факторами, способствующими увеличению конфликтного потенциала. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Форума объединенных культур. «Вульгарная глобализация увеличивает конфликтный потенциал», — заявил Путин. Трансляцию заседания ведет телеканал «Россия 24». Он добавил, что культурная экспансия также оказывает негативное влияние.

Вульгарная глобализация и культурная экспансия являются факторами, способствующими увеличению конфликтного потенциала. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Форума объединенных культур. «Вульгарная глобализация увеличивает конфликтный потенциал», — заявил Путин. Трансляцию заседания ведет телеканал «Россия 24». Он добавил, что культурная экспансия также оказывает негативное влияние.