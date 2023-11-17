Путин высказался о «вульгарной глобализации»

Путин: вульгарная глобализация ведет к конфликтам
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Заседание совета глав СНГ. Бишкек, путин владимир
Культурная экспансия увеличивает конфликтный потенциал, заявил Владимир Путин Фото:

Вульгарная глобализация и культурная экспансия являются факторами, способствующими увеличению конфликтного потенциала. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Форума объединенных культур.

«Вульгарная глобализация увеличивает конфликтный потенциал», — заявил Путин. Трансляцию заседания ведет телеканал «Россия 24». Он добавил, что культурная экспансия также оказывает негативное влияние.

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Вульгарная глобализация и культурная экспансия являются факторами, способствующими увеличению конфликтного потенциала. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Форума объединенных культур. «Вульгарная глобализация увеличивает конфликтный потенциал», — заявил Путин. Трансляцию заседания ведет телеканал «Россия 24». Он добавил, что культурная экспансия также оказывает негативное влияние.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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