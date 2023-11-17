Путин высказался о «вульгарной глобализации»

Культурная экспансия увеличивает конфликтный потенциал, заявил Владимир Путин
Вульгарная глобализация и культурная экспансия являются факторами, способствующими увеличению конфликтного потенциала. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Форума объединенных культур.
«Вульгарная глобализация увеличивает конфликтный потенциал», — заявил Путин. Трансляцию заседания ведет телеканал «Россия 24». Он добавил, что культурная экспансия также оказывает негативное влияние.
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