В Кремле ответили на заявления Зеленского о покушении Украины на Путина

Песков заявил, что цели РФ будут выполнены
Украина неоднократно словесно покушалась на президента России Владимира Путина, но у нее ничего не получилось. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя заявления главы Украины Владимира Зеленского о том, что Киев имеет право устранить Путина.
«Если вы помните, покушались словесно много раз с Украины на разных уровнях. И ничего у них не получилось. У нас нет сомнений, что все цели и задачи СВО будут достигнуты», — заявил Песков в программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 24».
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