В Кремле ответили на заявления Зеленского о покушении Украины на Путина

Песков: Украина много раз на словах покушалась на Путина
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Дмитрий Песков и Сергей Лавров. Санкт-Петербург, песков дмитрий
Песков заявил, что цели РФ будут выполнены Фото:

Украина неоднократно словесно покушалась на президента России Владимира Путина, но у нее ничего не получилось. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя заявления главы Украины Владимира Зеленского о том, что Киев имеет право устранить Путина.

«Если вы помните, покушались словесно много раз с Украины на разных уровнях. И ничего у них не получилось. У нас нет сомнений, что все цели и задачи СВО будут достигнуты», — заявил Песков в программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 24».

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Украина неоднократно словесно покушалась на президента России Владимира Путина, но у нее ничего не получилось. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя заявления главы Украины Владимира Зеленского о том, что Киев имеет право устранить Путина. «Если вы помните, покушались словесно много раз с Украины на разных уровнях. И ничего у них не получилось. У нас нет сомнений, что все цели и задачи СВО будут достигнуты», — заявил Песков в программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 24».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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