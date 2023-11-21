Политика В Кремле ответили на заявления Зеленского о покушении Украины на Путина Песков: Украина много раз на словах покушалась на Путина 21 ноября 2023 в 16:04 Размер текста - 17 + Песков заявил, что цели РФ будут выполнены Фото: Владимир Андреев © URA.RU Украина неоднократно словесно покушалась на президента России Владимира Путина, но у нее ничего не получилось. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя заявления главы Украины Владимира Зеленского о том, что Киев имеет право устранить Путина. «Если вы помните, покушались словесно много раз с Украины на разных уровнях. И ничего у них не получилось. У нас нет сомнений, что все цели и задачи СВО будут достигнуты», — заявил Песков в программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 24». Украина неоднократно словесно покушалась на президента России Владимира Путина, но у нее ничего не получилось. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя заявления главы Украины Владимира Зеленского о том, что Киев имеет право устранить Путина. «Если вы помните, покушались словесно много раз с Украины на разных уровнях. И ничего у них не получилось. У нас нет сомнений, что все цели и задачи СВО будут достигнуты», — заявил Песков в программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 24». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям