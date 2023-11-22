На скандального певца Шарлота планируют возбудить административные дела

22 ноября 2023 в 10:51 Размер текста - 17 +

Эдуард Шарлот обвиняется в умышленной порче документа, удостоверяющего личность, пишет Baza Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Против российского музыканта Эдуарда Шарлота, получившему известность благодаря каверам на песни группы «Пошлая Молли» и участию в шоу «Песни на ТНТ», могут быть возбуждены несколько административных дел. Причинами для этого являются порча собственного паспорта гражданина РФ и публичные действия, направленные на дискредитацию Вооруженных Сил РФ. «На Шарлота планируют возбудить два административных дела», — сообщает telegram-канал Baza. Против него возбуждают два административных дела по статьям 19.16 и 20.3.3 КОАП РФ. Кроме того, задержанному грозит штраф — до 50 тысяч 300 рублей. По информации telegram-канала Shot, в отношении певца хотят завести три дела. Сейчас участник шоу «Песни на ТНТ» находится в линейном отделе полиции в аэропорту, где его задержали полицейские по прилету из Еревана. Информация об этом появилась в социальных сетях. Певцу грозит до пяти лет лишения свободы. Он заявил, что возвращается в Россию для записи нового альбома, передает «Ридус». Обновлено в 9:20 по мск: Шарлота хотят арестовать на 15 суток, сообщает источник telegram-канала Shot. На певца составили третий протокол по статье «Мелкое хулиганство» за «неуважение к обществу, сопровождающееся нецензурной бранью в общественных местах». Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Против российского музыканта Эдуарда Шарлота, получившему известность благодаря каверам на песни группы «Пошлая Молли» и участию в шоу «Песни на ТНТ», могут быть возбуждены несколько административных дел. Причинами для этого являются порча собственного паспорта гражданина РФ и публичные действия, направленные на дискредитацию Вооруженных Сил РФ. «На Шарлота планируют возбудить два административных дела», — сообщает telegram-канал Baza. Против него возбуждают два административных дела по статьям 19.16 и 20.3.3 КОАП РФ. Кроме того, задержанному грозит штраф — до 50 тысяч 300 рублей. По информации telegram-канала Shot, в отношении певца хотят завести три дела. Сейчас участник шоу «Песни на ТНТ» находится в линейном отделе полиции в аэропорту, где его задержали полицейские по прилету из Еревана. Информация об этом появилась в социальных сетях. Певцу грозит до пяти лет лишения свободы. Он заявил, что возвращается в Россию для записи нового альбома, передает «Ридус». Обновлено в 9:20 по мск: Шарлота хотят арестовать на 15 суток, сообщает источник telegram-канала Shot. На певца составили третий протокол по статье «Мелкое хулиганство» за «неуважение к обществу, сопровождающееся нецензурной бранью в общественных местах». Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.