Умер певец Эдуард Шарлотт

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На странице Эдуарда Шарлотта в соцсетях опубликована запись о его кончине Фото:

Музыкант и певец Эдуард Шарлотт скончался. Об этом сообщается на его странице в соцсетях.

«Эдуард скончался», — написано на его странице ВКонтакте. Сообщение опубликовано в 2:06 утра (по Мск).

Он родился в феврале 1998 года. Участвовал в проекте «Песни на ТНТ». Широкую популярность получил после записи альбома «Навечно Молодой». Хитовой песней в его карьере стала «Щека на щеку».

Ранее в январе 2022 года в личном блоге Шарлота также появлялось сообщение о его смерти. Тогда данные сообщения оказались фейком.

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Музыкант и певец Эдуард Шарлотт скончался. Об этом сообщается на его странице в соцсетях. «Эдуард скончался», — написано на его странице ВКонтакте. Сообщение опубликовано в 2:06 утра (по Мск). Он родился в феврале 1998 года. Участвовал в проекте «Песни на ТНТ». Широкую популярность получил после записи альбома «Навечно Молодой». Хитовой песней в его карьере стала «Щека на щеку». Ранее в январе 2022 года в личном блоге Шарлота также появлялось сообщение о его смерти. Тогда данные сообщения оказались фейком.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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