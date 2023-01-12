Умер певец Эдуард Шарлотт

На странице Эдуарда Шарлотта в соцсетях опубликована запись о его кончине
Музыкант и певец Эдуард Шарлотт скончался. Об этом сообщается на его странице в соцсетях.
«Эдуард скончался», — написано на его странице ВКонтакте. Сообщение опубликовано в 2:06 утра (по Мск).
Он родился в феврале 1998 года. Участвовал в проекте «Песни на ТНТ». Широкую популярность получил после записи альбома «Навечно Молодой». Хитовой песней в его карьере стала «Щека на щеку».
Ранее в январе 2022 года в личном блоге Шарлота также появлялось сообщение о его смерти. Тогда данные сообщения оказались фейком.
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