Освободился пост замминистра транспорта РФ

Игорь Чалик освобожден от должности замминистра транспорта РФ

27 ноября 2023 в 22:37 Размер текста - 17 +

Игорь Чалик освобожден от должности в связи с истечением контракта Фото: Владимир Андреев © URA.RU По истечении срока действия служебного контракта заместитель министра транспорта России Игорь Чалик был освобожден от своей должности. Соответствующее распоряжение правительства опубликовано на официальном портале правовой информации. Кто станет новым замом главы ведомства — не сообщается. «Освободить Чалика Игоря Петровича от должности заместителя министра транспорта Российской Федерации», — сказано в документе. Отмечается, что в дальнейшем Чалику будет предложена руководящая должность в системе организаций Министерства транспорта России. Ранее уже поступали сообщения о возможном уходе Чалика с поста замминистра в декабре. Известно, что он является опытным пилотом и имеет образование в области эксплуатации воздушного транспорта. Заместитель руководителя Росавиации Владимир Потешкин может занять должность замминистра транспорта РФ, ответственного за авиацию.

По истечении срока действия служебного контракта заместитель министра транспорта России Игорь Чалик был освобожден от своей должности. Соответствующее распоряжение правительства опубликовано на официальном портале правовой информации. Кто станет новым замом главы ведомства — не сообщается. «Освободить Чалика Игоря Петровича от должности заместителя министра транспорта Российской Федерации», — сказано в документе. Отмечается, что в дальнейшем Чалику будет предложена руководящая должность в системе организаций Министерства транспорта России. Ранее уже поступали сообщения о возможном уходе Чалика с поста замминистра в декабре. Известно, что он является опытным пилотом и имеет образование в области эксплуатации воздушного транспорта. Заместитель руководителя Росавиации Владимир Потешкин может занять должность замминистра транспорта РФ, ответственного за авиацию.