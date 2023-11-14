Из Минтранса увольняют куратора авиации

Замглавы Минтранса РФ Чалик может покинуть свой пост в декабре

14 ноября 2023 в 17:48 Размер текста - 17 +

Чалик может уйти с поста в декабре Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Замглавы Минтранса РФ Игорь Чалик может быть уволен со своего поста в декабре. Об этом сообщили источники РИА Новости в области транспорта. «Он может уйти [с поста замминистра транспорта] в декабре», — заявили источники. Известно, что в Минтрансе комментировать данную ситуацию отказались. Игорь Чалик родился 3 декабря 1957 года в Орске. С 2010 по 2011 год он работал заместителем генерального директора − директор департамента производства полетов ОАО «Аэрофлот». В 2011 по 2021 Чалик был переведен на новую должность: заместитель генерального директора — летный директор «Аэрофлота». С января 2021 года он назначен на должность заместителя министра транспорта РФ.

Замглавы Минтранса РФ Игорь Чалик может быть уволен со своего поста в декабре. Об этом сообщили источники РИА Новости в области транспорта. «Он может уйти [с поста замминистра транспорта] в декабре», — заявили источники. Известно, что в Минтрансе комментировать данную ситуацию отказались. Игорь Чалик родился 3 декабря 1957 года в Орске. С 2010 по 2011 год он работал заместителем генерального директора − директор департамента производства полетов ОАО «Аэрофлот». В 2011 по 2021 Чалик был переведен на новую должность: заместитель генерального директора — летный директор «Аэрофлота». С января 2021 года он назначен на должность заместителя министра транспорта РФ.