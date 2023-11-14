Из Минтранса увольняют куратора авиации

Замглавы Минтранса РФ Чалик может покинуть свой пост в декабре
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Алексей Текслер и Игорь Чалик на мероприятии, посвященном завершению работ по реконструкции терминала международных воздушных линий международного аэропорта Челябинск им. И. В. Курчатова. Челябинск, портрет, чалик игорь
Чалик может уйти с поста в декабре Фото:

Замглавы Минтранса РФ Игорь Чалик может быть уволен со своего поста в декабре. Об этом сообщили источники РИА Новости в области транспорта.

«Он может уйти [с поста замминистра транспорта] в декабре», — заявили источники. Известно, что в Минтрансе комментировать данную ситуацию отказались.

Игорь Чалик родился 3 декабря 1957 года в Орске. С 2010 по 2011 год он работал заместителем генерального директора − директор департамента производства полетов ОАО «Аэрофлот». В 2011 по 2021 Чалик был переведен на новую должность: заместитель генерального директора — летный директор «Аэрофлота». С января 2021 года он назначен на должность заместителя министра транспорта РФ.

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Замглавы Минтранса РФ Игорь Чалик может быть уволен со своего поста в декабре. Об этом сообщили источники РИА Новости в области транспорта. «Он может уйти [с поста замминистра транспорта] в декабре», — заявили источники. Известно, что в Минтрансе комментировать данную ситуацию отказались. Игорь Чалик родился 3 декабря 1957 года в Орске. С 2010 по 2011 год он работал заместителем генерального директора − директор департамента производства полетов ОАО «Аэрофлот». В 2011 по 2021 Чалик был переведен на новую должность: заместитель генерального директора — летный директор «Аэрофлота». С января 2021 года он назначен на должность заместителя министра транспорта РФ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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