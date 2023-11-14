Стало известно, кого готовят на пост нового замглавы Минтранса РФ

Новым замглавы Минтранса РФ хотят сделать сотрудника Росавиации Потешкина

14 ноября 2023 в 23:50 Размер текста - 17 +

Должность может перейти к замруководителя Росавиации Потешкину Фото: Антон Белицкий © URA.RU Должность замминистра транспорта РФ может достаться нынешнему заместителю руководителя Росавиации Владимиру Потешкину. Об этом сообщает источник в ведомстве. «Заместитель руководителя Росавиации Владимир Потешкин может занять пост замминистра транспорта РФ, курирующего авиацию», — передает ТАСС информацию от источника в транспортном комплексе РФ. Нынешний замминистра транспорта Игорь Чалик после окончания срока контракта перейдет на другую должность в этой же отрасли. Ранее в отставку был отправлен заместитель министра транспорта РФ Александр Суханов. Соответствующее распоряжение подписано премьер-министром России Михаилом Мишустиным. Суханов курировал вопросы транспортной безопасности, в том числе Крымского моста, где 8 октября произошел теракт.

Должность замминистра транспорта РФ может достаться нынешнему заместителю руководителя Росавиации Владимиру Потешкину. Об этом сообщает источник в ведомстве. «Заместитель руководителя Росавиации Владимир Потешкин может занять пост замминистра транспорта РФ, курирующего авиацию», — передает ТАСС информацию от источника в транспортном комплексе РФ. Нынешний замминистра транспорта Игорь Чалик после окончания срока контракта перейдет на другую должность в этой же отрасли. Ранее в отставку был отправлен заместитель министра транспорта РФ Александр Суханов. Соответствующее распоряжение подписано премьер-министром России Михаилом Мишустиным. Суханов курировал вопросы транспортной безопасности, в том числе Крымского моста, где 8 октября произошел теракт.