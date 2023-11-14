14 ноября 2023

Стало известно, кого готовят на пост нового замглавы Минтранса РФ

Новым замглавы Минтранса РФ хотят сделать сотрудника Росавиации Потешкина
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт по теме Административные здания. Москва, минтранс, министерство транспорта, табличка
Должность может перейти к замруководителя Росавиации Потешкину Фото:

Должность замминистра транспорта РФ может достаться нынешнему заместителю руководителя Росавиации Владимиру Потешкину. Об этом сообщает источник в ведомстве.

«Заместитель руководителя Росавиации Владимир Потешкин может занять пост замминистра транспорта РФ, курирующего авиацию», — передает ТАСС информацию от источника в транспортном комплексе РФ. Нынешний замминистра транспорта Игорь Чалик после окончания срока контракта перейдет на другую должность в этой же отрасли.

Ранее в отставку был отправлен заместитель министра транспорта РФ Александр Суханов. Соответствующее распоряжение подписано премьер-министром России Михаилом Мишустиным. Суханов курировал вопросы транспортной безопасности, в том числе Крымского моста, где 8 октября произошел теракт.

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Должность замминистра транспорта РФ может достаться нынешнему заместителю руководителя Росавиации Владимиру Потешкину. Об этом сообщает источник в ведомстве. «Заместитель руководителя Росавиации Владимир Потешкин может занять пост замминистра транспорта РФ, курирующего авиацию», — передает ТАСС информацию от источника в транспортном комплексе РФ. Нынешний замминистра транспорта Игорь Чалик после окончания срока контракта перейдет на другую должность в этой же отрасли. Ранее в отставку был отправлен заместитель министра транспорта РФ Александр Суханов. Соответствующее распоряжение подписано премьер-министром России Михаилом Мишустиным. Суханов курировал вопросы транспортной безопасности, в том числе Крымского моста, где 8 октября произошел теракт.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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