Стало известно, кого готовят на пост нового замглавы Минтранса РФ

Должность замминистра транспорта РФ может достаться нынешнему заместителю руководителя Росавиации Владимиру Потешкину. Об этом сообщает источник в ведомстве.
«Заместитель руководителя Росавиации Владимир Потешкин может занять пост замминистра транспорта РФ, курирующего авиацию», — передает ТАСС информацию от источника в транспортном комплексе РФ. Нынешний замминистра транспорта Игорь Чалик после окончания срока контракта перейдет на другую должность в этой же отрасли.
Ранее в отставку был отправлен заместитель министра транспорта РФ Александр Суханов. Соответствующее распоряжение подписано премьер-министром России Михаилом Мишустиным. Суханов курировал вопросы транспортной безопасности, в том числе Крымского моста, где 8 октября произошел теракт.
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