«Вконтакте» планирует приобрести сервис для покупки билетов

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Мобильное приложение "Вконтакте". Москва, телефон, смартфон, вконтакте, соцсети, мобильное приложение, социальная сеть, вк, vk, vkontakte
Источник из сферы билетных платформ оценивает сделку с Intickets.ru в 1 миллиард рублей Фото:

VK планирует до конца 2023 года закрыть сделку по покупке облачного сервиса для контроля и управления продажей билетов онлайн и офлайн Intickets.ru. Вместе с этим ведутся переговоры с популярным сервисом «Кассир.ру» для его покупки. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на источники на рынке.

«Один из собеседников <…> утверждает, что до конца года будет закрыта сделка по продаже VK 100% Intickets.ru. По его словам, с „Кассир.ру“ еще ведутся переговоры», — написано в сообщении. Собеседник газеты из сферы билетных платформ оценивает сделку с Intickets.ru в 1 миллиард рублей.

Приобретение сервиса для покупки билетов позволит VK быстро подключиться к «Пушкинской карте», делится мнением источник из рынка агрегаторов. Исполнительный директор Intickets и представители «Кассир.ру» отказались от комментариев.

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VK планирует до конца 2023 года закрыть сделку по покупке облачного сервиса для контроля и управления продажей билетов онлайн и офлайн Intickets.ru. Вместе с этим ведутся переговоры с популярным сервисом «Кассир.ру» для его покупки. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на источники на рынке. «Один из собеседников <…> утверждает, что до конца года будет закрыта сделка по продаже VK 100% Intickets.ru. По его словам, с „Кассир.ру“ еще ведутся переговоры», — написано в сообщении. Собеседник газеты из сферы билетных платформ оценивает сделку с Intickets.ru в 1 миллиард рублей. Приобретение сервиса для покупки билетов позволит VK быстро подключиться к «Пушкинской карте», делится мнением источник из рынка агрегаторов. Исполнительный директор Intickets и представители «Кассир.ру» отказались от комментариев.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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