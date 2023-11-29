«Вконтакте» планирует приобрести сервис для покупки билетов

29 ноября 2023 в 13:26 Размер текста - 17 +

Источник из сферы билетных платформ оценивает сделку с Intickets.ru в 1 миллиард рублей Фото: Владимир Андреев © URA.RU VK планирует до конца 2023 года закрыть сделку по покупке облачного сервиса для контроля и управления продажей билетов онлайн и офлайн Intickets.ru. Вместе с этим ведутся переговоры с популярным сервисом «Кассир.ру» для его покупки. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на источники на рынке. «Один из собеседников <…> утверждает, что до конца года будет закрыта сделка по продаже VK 100% Intickets.ru. По его словам, с „Кассир.ру“ еще ведутся переговоры», — написано в сообщении. Собеседник газеты из сферы билетных платформ оценивает сделку с Intickets.ru в 1 миллиард рублей. Приобретение сервиса для покупки билетов позволит VK быстро подключиться к «Пушкинской карте», делится мнением источник из рынка агрегаторов. Исполнительный директор Intickets и представители «Кассир.ру» отказались от комментариев.

VK планирует до конца 2023 года закрыть сделку по покупке облачного сервиса для контроля и управления продажей билетов онлайн и офлайн Intickets.ru. Вместе с этим ведутся переговоры с популярным сервисом «Кассир.ру» для его покупки. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на источники на рынке. «Один из собеседников <…> утверждает, что до конца года будет закрыта сделка по продаже VK 100% Intickets.ru. По его словам, с „Кассир.ру“ еще ведутся переговоры», — написано в сообщении. Собеседник газеты из сферы билетных платформ оценивает сделку с Intickets.ru в 1 миллиард рублей. Приобретение сервиса для покупки билетов позволит VK быстро подключиться к «Пушкинской карте», делится мнением источник из рынка агрегаторов. Исполнительный директор Intickets и представители «Кассир.ру» отказались от комментариев.