В США назвали главную слабость танков Abrams

Forbes: слабым местом танков Abrams являются воздушные фильтры

30 ноября 2023 в 12:05 Размер текста - 17 +

Нерегулярная чистка воздушных фильтров может привести к замене двигателя танка Abrams, пишет Forbes Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Главной слабостью танков Abrams являются воздушные фильтры на впуске двигателя, которые в случае нерегулярной чистки могут привести к выводу из строя силового агрегата. Об этом пишет американский журнал Forbes. «Фильтры на впуске двигателя танка Abrams. Фильтры предохраняют грязь и мусор от загрязнения и повреждения хрупкого, но мощного двигателя М-1. Они требуют постоянной чистки», — говорится в материале журнала. Там добавили, что если экипаж танка не выполняет очистку фильтров каждые 12 часов или около того, это может привести к серьезному повреждению двигателя. В таком случае может понадобиться снятие двигателя, а возможно, даже трансмиссии, и проведение долгого капитального ремонта. Военкор Борис Рожин сообщил, что первый танк Abrams был замечен под Купянском. В октябре США передали Киеву 31 танк Abrams. Также на Украину вернулись все солдаты ВСУ, которые обучались на этих танках в Германии. Танки Abrams переданные в малом количестве не изменили ситуацию на поле боя, по мнению президента Украины Владимира Зеленского, передает Life .

Главной слабостью танков Abrams являются воздушные фильтры на впуске двигателя, которые в случае нерегулярной чистки могут привести к выводу из строя силового агрегата. Об этом пишет американский журнал Forbes. «Фильтры на впуске двигателя танка Abrams. Фильтры предохраняют грязь и мусор от загрязнения и повреждения хрупкого, но мощного двигателя М-1. Они требуют постоянной чистки», — говорится в материале журнала. Там добавили, что если экипаж танка не выполняет очистку фильтров каждые 12 часов или около того, это может привести к серьезному повреждению двигателя. В таком случае может понадобиться снятие двигателя, а возможно, даже трансмиссии, и проведение долгого капитального ремонта. Военкор Борис Рожин сообщил, что первый танк Abrams был замечен под Купянском. В октябре США передали Киеву 31 танк Abrams. Также на Украину вернулись все солдаты ВСУ, которые обучались на этих танках в Германии. Танки Abrams переданные в малом количестве не изменили ситуацию на поле боя, по мнению президента Украины Владимира Зеленского, передает Life.