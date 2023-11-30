В США назвали главную слабость танков Abrams

Forbes: слабым местом танков Abrams являются воздушные фильтры
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вооруженные силы Великобритании. stock, нато, танк, абрамс, abrams, stock
Нерегулярная чистка воздушных фильтров может привести к замене двигателя танка Abrams, пишет Forbes Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Главной слабостью танков Abrams являются воздушные фильтры на впуске двигателя, которые в случае нерегулярной чистки могут привести к выводу из строя силового агрегата. Об этом пишет американский журнал Forbes.

«Фильтры на впуске двигателя танка Abrams. Фильтры предохраняют грязь и мусор от загрязнения и повреждения хрупкого, но мощного двигателя М-1. Они требуют постоянной чистки», — говорится в материале журнала. Там добавили, что если экипаж танка не выполняет очистку фильтров каждые 12 часов или около того, это может привести к серьезному повреждению двигателя. В таком случае может понадобиться снятие двигателя, а возможно, даже трансмиссии, и проведение долгого капитального ремонта.

Военкор Борис Рожин сообщил, что первый танк Abrams был замечен под Купянском. В октябре США передали Киеву 31 танк Abrams. Также на Украину вернулись все солдаты ВСУ, которые обучались на этих танках в Германии. Танки Abrams переданные в малом количестве не изменили ситуацию на поле боя, по мнению президента Украины Владимира Зеленского, передает Life.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Главной слабостью танков Abrams являются воздушные фильтры на впуске двигателя, которые в случае нерегулярной чистки могут привести к выводу из строя силового агрегата. Об этом пишет американский журнал Forbes. «Фильтры на впуске двигателя танка Abrams. Фильтры предохраняют грязь и мусор от загрязнения и повреждения хрупкого, но мощного двигателя М-1. Они требуют постоянной чистки», — говорится в материале журнала. Там добавили, что если экипаж танка не выполняет очистку фильтров каждые 12 часов или около того, это может привести к серьезному повреждению двигателя. В таком случае может понадобиться снятие двигателя, а возможно, даже трансмиссии, и проведение долгого капитального ремонта. Военкор Борис Рожин сообщил, что первый танк Abrams был замечен под Купянском. В октябре США передали Киеву 31 танк Abrams. Также на Украину вернулись все солдаты ВСУ, которые обучались на этих танках в Германии. Танки Abrams переданные в малом количестве не изменили ситуацию на поле боя, по мнению президента Украины Владимира Зеленского, передает Life.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...