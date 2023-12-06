06 декабря 2023

В России будут строить дома без доступа к солнечному свету

© Служба новостей «URA.RU»
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Участники рынка опасаются, что застройщики начнут строить дома вплотную Фото:

В России планируют отменить требования к уровню освещения жилья естественным светом через окна. Законопроект, делающий необязательным соблюдение советских нормативов об инсоляции, в ближайшие дни внесут на рассмотрение в Госдуму.

«Законопроект об инсоляции разработали представители всех фракций Госдумы. В ближайшие дни его планируют внести в нижнюю палату парламента», — сообщил «Известиям» член думского комитета по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.

По данным депутата, предлагается внести изменения в 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» и 52-ФЗ «О санитарно эпидемиологическом благополучии населения». В пояснительной записке к законопроекту говорится, что действующие нормативы инсоляции были разработаны еще в 1963 году и за прошедшие 60 лет не актуализировались по многим параметрам.

По мнению авторов законопроекта, добиться бактерицидной гигиены можно с помощью современных систем вентиляции, кондиционеров, аэраторов, очистителей воздуха и ультрафиолетовых ламп, а также «зеленых» технологий. Оборудование этими устройствами умных домов поможет решить проблему с болезнетворными микроорганизмами намного эффективнее, чем солнечный свет, лучи которого даже не проникают во все пространство помещения.

«Если игнорировать нормы инсоляции, существует риск появления жилых домов, стоящих слишком близко друг к другу, без доступа дневного света в жилые помещения и с неосвещенными дворами», — рассказал изданию управляющий партнер проектной мастерской ITEM Андрей Сафронов. По его мнению, советские нормативы помогают сохранить человечность в застройке.

Недобросовестные девелоперы могут воспользоваться послаблениями для осуществления уплотнительной застройки, увеличению доли малогабаритных квартир, также полагает глава аналитического бюро M-int Анна Мамаева. По ее словам, застройщики сейчас стремятся создавать проекты с комфортной жилой средой, но обычно это касается новостроек высокого класса комфортности.

Между тем, в новостройках в РФ объем нераспроданного жилья достиг 71,1 млн кв. м. Это стало рекордом с периода января 2020 года. Доля нераспроданных квартир выросла на 67% от общего объема жилья, которое находится на стадии строительства.

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В России планируют отменить требования к уровню освещения жилья естественным светом через окна. Законопроект, делающий необязательным соблюдение советских нормативов об инсоляции, в ближайшие дни внесут на рассмотрение в Госдуму. «Законопроект об инсоляции разработали представители всех фракций Госдумы. В ближайшие дни его планируют внести в нижнюю палату парламента», — сообщил «Известиям» член думского комитета по строительству и ЖКХ Сергей Колунов. По данным депутата, предлагается внести изменения в 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» и 52-ФЗ «О санитарно эпидемиологическом благополучии населения». В пояснительной записке к законопроекту говорится, что действующие нормативы инсоляции были разработаны еще в 1963 году и за прошедшие 60 лет не актуализировались по многим параметрам. По мнению авторов законопроекта, добиться бактерицидной гигиены можно с помощью современных систем вентиляции, кондиционеров, аэраторов, очистителей воздуха и ультрафиолетовых ламп, а также «зеленых» технологий. Оборудование этими устройствами умных домов поможет решить проблему с болезнетворными микроорганизмами намного эффективнее, чем солнечный свет, лучи которого даже не проникают во все пространство помещения. «Если игнорировать нормы инсоляции, существует риск появления жилых домов, стоящих слишком близко друг к другу, без доступа дневного света в жилые помещения и с неосвещенными дворами», — рассказал изданию управляющий партнер проектной мастерской ITEM Андрей Сафронов. По его мнению, советские нормативы помогают сохранить человечность в застройке. Недобросовестные девелоперы могут воспользоваться послаблениями для осуществления уплотнительной застройки, увеличению доли малогабаритных квартир, также полагает глава аналитического бюро M-int Анна Мамаева. По ее словам, застройщики сейчас стремятся создавать проекты с комфортной жилой средой, но обычно это касается новостроек высокого класса комфортности. Между тем, в новостройках в РФ объем нераспроданного жилья достиг 71,1 млн кв. м. Это стало рекордом с периода января 2020 года. Доля нераспроданных квартир выросла на 67% от общего объема жилья, которое находится на стадии строительства.
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© Служба новостей «URA.RU»
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