Минюст признал иноагентами Ходорковского и Каспарова

Ходорковский и Каспаров 20 мая внесены в реестр физлиц-иноагентов. Об этом сообщили в Министерстве юстиции Российской Федерации (Минюст РФ).
Первый вице-президент АО «Нефтяная компания ЮКОС» Ходорковский Михаил Борисович и советский и российский шахматист, 13-й чемпион мира по шахматам, шахматный литератор и политик Каспаров Гарри Кимович 20 мая были включены в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.
Ранее сообщалось, что в реестр СМИ-иноагентов был внесен рэпер Face (Иван Дремин). В апреле иностранными агентами признали блогера Юрия Дудя и политолога Екатерину Шульман. Также в список СМИ-иноагентов попали бывший главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов, журналист Александр Невзоров, а также публицист, общественный деятель Владимир Кара-Мурза и бывший сотрудник Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан в РФ экстремистской организацией) Леонид Волков.
Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU
Ходорковский и Каспаров 20 мая внесены в реестр физлиц-иноагентов. Об этом сообщили в Министерстве юстиции Российской Федерации (Минюст РФ). Первый вице-президент АО «Нефтяная компания ЮКОС» Ходорковский Михаил Борисович и советский и российский шахматист, 13-й чемпион мира по шахматам, шахматный литератор и политик Каспаров Гарри Кимович 20 мая были включены в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства. Ранее сообщалось, что в реестр СМИ-иноагентов был внесен рэпер Face (Иван Дремин). В апреле иностранными агентами признали блогера Юрия Дудя и политолога Екатерину Шульман. Также в список СМИ-иноагентов попали бывший главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов, журналист Александр Невзоров, а также публицист, общественный деятель Владимир Кара-Мурза и бывший сотрудник Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан в РФ экстремистской организацией) Леонид Волков.