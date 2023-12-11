WSJ: в Европе началась паника из-за пустых военных арсеналов

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Европа осталась без оружия Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Европе нарастает тревога из-за ослабления военных мощностей. В странах пустуют военные склады и арсеналы. При этом США занимают все более изоляционистскую позицию в спецоперации на Украине. Об этом сообщила The Wall Street Journal.

«Промышленный потенциал Европы по производству вооружений в значительной степени ослаб за годы бюджетных сокращений», — передает газета. Так, в Великобритании на данный момент в наличии есть только 150 танков и порядка дюжины единиц дальнобойного артиллерийского оружия, хотя она считается страной с самыми большими затратами для сферы оборонной промышленности в Европе.

Тревога растет не только из-за нехватки вооружения в европейских странах, но и в связи с тем, что Соединенные Штаты занимает все более изоляционистскую позицию. Наращивание военных мощностей — непростая задача. Еще более ее усложняют бюджетные ограничения из-за медленного экономического роста стран Европы и старение населения, отмечает газета. Кроме того, большая часть европейцев не поддерживает финансирование военных расходов за счет сокращения выплат на социальные нужды.

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В Европе нарастает тревога из-за ослабления военных мощностей. В странах пустуют военные склады и арсеналы. При этом США занимают все более изоляционистскую позицию в спецоперации на Украине. Об этом сообщила The Wall Street Journal. «Промышленный потенциал Европы по производству вооружений в значительной степени ослаб за годы бюджетных сокращений», — передает газета. Так, в Великобритании на данный момент в наличии есть только 150 танков и порядка дюжины единиц дальнобойного артиллерийского оружия, хотя она считается страной с самыми большими затратами для сферы оборонной промышленности в Европе. Тревога растет не только из-за нехватки вооружения в европейских странах, но и в связи с тем, что Соединенные Штаты занимает все более изоляционистскую позицию. Наращивание военных мощностей — непростая задача. Еще более ее усложняют бюджетные ограничения из-за медленного экономического роста стран Европы и старение населения, отмечает газета. Кроме того, большая часть европейцев не поддерживает финансирование военных расходов за счет сокращения выплат на социальные нужды.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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