11 декабря 2023

Минсельхоз РФ хочет ввести квоты на ввоз семян картофеля, кукурузы и свеклы

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В России хотят запретить ввоз в страну разных семян Фото:

Министерство сельского хозяйства РФ предложило ввести с 23 января по 31 декабря 2024 года квоты на ввоз в Россию семян картофеля, сахарной свеклы и кукурузы. Постановление кабмина опубликовано на портале проектов нормативных правовых актов.

«Утвердить: с 23 января по 31 декабря 2024 года включительно объемы количественных ограничений на ввоз в Российскую Федерацию в отношении картофеля семенного, свежего или охлажденного, пшеницы и меслин семенных, ржи семенной, ячменя семенного, кукурузы семенной, соевых бобов семенных, семян рапса, семян подсолнечника и семян сахарной свеклы», — указано в документе.

Ранее Роспотребнадзор запрещал ввоз в Россию ряда пищевых продуктов китайского производства. Причиной стали выявленные в них запрещенные вещества. Также было введено временное ограничение на ввоз мясной продукции и продукции животноводства из Казахстана из-за острого вирусного заболевания, передает «Царьград».

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Министерство сельского хозяйства РФ предложило ввести с 23 января по 31 декабря 2024 года квоты на ввоз в Россию семян картофеля, сахарной свеклы и кукурузы. Постановление кабмина опубликовано на портале проектов нормативных правовых актов. «Утвердить: с 23 января по 31 декабря 2024 года включительно объемы количественных ограничений на ввоз в Российскую Федерацию в отношении картофеля семенного, свежего или охлажденного, пшеницы и меслин семенных, ржи семенной, ячменя семенного, кукурузы семенной, соевых бобов семенных, семян рапса, семян подсолнечника и семян сахарной свеклы», — указано в документе. Ранее Роспотребнадзор запрещал ввоз в Россию ряда пищевых продуктов китайского производства. Причиной стали выявленные в них запрещенные вещества. Также было введено временное ограничение на ввоз мясной продукции и продукции животноводства из Казахстана из-за острого вирусного заболевания, передает «Царьград».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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