Путин: дружба России и Китая не направлена против третьих стран

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Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзинь Пин на встрече во время совместного заявления в Кремле. Москва, флаг россии, флаг китая, российско-китайские отношения
Отношения между Россией и Китаем являются гарантом стабильности в мире, пояснил Владимир Путин Фото:
новость из сюжета
Прямая линия с Путиным 14 декабря 2023 года

Россия и Китай, в отличие от НАТО, не создают никаких блоков и их политика не направлена против других стран. Об этом рассказал российский президент Владимир Путин.

«Видим попытки Запада переключить на Азию деятельности НАТО. Называется североатлантический блок, а тащатся в Азию. В разном составе. Мы с Китаем ничего подобного не делаем. Мы не создаем никаких блоков. Наша дружба не направлена против третьих стран», — подчеркнул Владимир Путин в ходе прямой линии. URA.RU проводит трансляцию данного мероприятия.

Глава российского государства также подчеркнул, что РФ продолжит сотрудничество с Китаем. Будут развиваться торговые отношения по всем восьми магистральным путям. Отношения между КНР и РФ являются гарантом стабильности в мире, подытожил Путин.

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Россия и Китай, в отличие от НАТО, не создают никаких блоков и их политика не направлена против других стран. Об этом рассказал российский президент Владимир Путин. «Видим попытки Запада переключить на Азию деятельности НАТО. Называется североатлантический блок, а тащатся в Азию. В разном составе. Мы с Китаем ничего подобного не делаем. Мы не создаем никаких блоков. Наша дружба не направлена против третьих стран», — подчеркнул Владимир Путин в ходе прямой линии. URA.RU проводит трансляцию данного мероприятия. Глава российского государства также подчеркнул, что РФ продолжит сотрудничество с Китаем. Будут развиваться торговые отношения по всем восьми магистральным путям. Отношения между КНР и РФ являются гарантом стабильности в мире, подытожил Путин.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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