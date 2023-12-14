Путин: дружба России и Китая не направлена против третьих стран

14 декабря 2023 в 16:29 Размер текста - 17 +

Отношения между Россией и Китаем являются гарантом стабильности в мире, пояснил Владимир Путин Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Прямая линия с Путиным 14 декабря 2023 года Россия и Китай, в отличие от НАТО, не создают никаких блоков и их политика не направлена против других стран. Об этом рассказал российский президент Владимир Путин. «Видим попытки Запада переключить на Азию деятельности НАТО. Называется североатлантический блок, а тащатся в Азию. В разном составе. Мы с Китаем ничего подобного не делаем. Мы не создаем никаких блоков. Наша дружба не направлена против третьих стран», — подчеркнул Владимир Путин в ходе прямой линии. URA.RU проводит трансляцию данного мероприятия. Глава российского государства также подчеркнул, что РФ продолжит сотрудничество с Китаем. Будут развиваться торговые отношения по всем восьми магистральным путям. Отношения между КНР и РФ являются гарантом стабильности в мире, подытожил Путин.

Россия и Китай, в отличие от НАТО, не создают никаких блоков и их политика не направлена против других стран. Об этом рассказал российский президент Владимир Путин. «Видим попытки Запада переключить на Азию деятельности НАТО. Называется североатлантический блок, а тащатся в Азию. В разном составе. Мы с Китаем ничего подобного не делаем. Мы не создаем никаких блоков. Наша дружба не направлена против третьих стран», — подчеркнул Владимир Путин в ходе прямой линии. URA.RU проводит трансляцию данного мероприятия. Глава российского государства также подчеркнул, что РФ продолжит сотрудничество с Китаем. Будут развиваться торговые отношения по всем восьми магистральным путям. Отношения между КНР и РФ являются гарантом стабильности в мире, подытожил Путин.