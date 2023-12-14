Путин: дружба России и Китая не направлена против третьих стран

Россия и Китай, в отличие от НАТО, не создают никаких блоков и их политика не направлена против других стран. Об этом рассказал российский президент Владимир Путин.
«Видим попытки Запада переключить на Азию деятельности НАТО. Называется североатлантический блок, а тащатся в Азию. В разном составе. Мы с Китаем ничего подобного не делаем. Мы не создаем никаких блоков. Наша дружба не направлена против третьих стран», — подчеркнул Владимир Путин в ходе прямой линии. URA.RU проводит трансляцию данного мероприятия.
Глава российского государства также подчеркнул, что РФ продолжит сотрудничество с Китаем. Будут развиваться торговые отношения по всем восьми магистральным путям. Отношения между КНР и РФ являются гарантом стабильности в мире, подытожил Путин.
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